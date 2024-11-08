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Собор Архистратига Михаїла: сильні молитви на Михайлів день

Як молитися в Собор Архистратига Михаїла (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Сьогодні відзначають Собор архістратига Михаїла. Оскільки цей архангел уособлює справедливість проти зла та силу проти недугів, 8 листопада в молитвах вшановують янголів небесних та просять здоров'я і захисту.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали молитви до Собору Архистратига Михаїла.

Коли і як прочитати молитву

День собору зазвичай ідуть до церкви, щоб поставити свічку та помолитися біля ікони архистратига Михаїла. Втім, помолитися можна й серед близьких, або наодинці вдома.

У Михайлів день також просять захисту від: 

  • хвороб і недугів 
  • злих людей та ворогів 
  • спокуси 
  • пристріту

Важливо пам'ятати, що найголовніше - не місце, а щирість та світлі помисли під час молитви.

Молитви на Михайлів день 

Величання архангела Михаїла

Величаємо тебе, святий архистратиже Божий Михаїле, і всі воїнства херувимів і серафимів, що прославляєте Господа.

Молитва на захист від бід

О, Великий Михайло Архангеле, допоможи мені грішному рабу твоєму (ім'я), визволи мене від страху, потопу, вогню, меча і ворога улесливого, від бурі, від навали і від лукавого. Визволи мене, раба твого (ім'я), великий Архангеле Михаїле, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на захист від ворогів

Господи Боже Великий Царю, Безначальний! Пошли, Господи, Архангела твого Михаїла на допомогу рабу твоєму (ім'я) відведи мене від ворогів моїх видимих і невидимих. О, Господній Михаїле Архангеле, демонів нищівнику: заборони всім ворогам, що борються зі мною, розтрощи їх, яко прах перед лицем вітру. О, Господній Великий Архангеле Михаїле!

Молитва про захист

Святий Архангеле Божий Михаїле! Ти наш охоронець і захисник від лукавого. Закрий нас твоїм Щитом Істини і захисти в битві, яку веде сaтaна проти Істини. Допомагай бачити істинний шлях Святої Любові. Застерігай нас при виборі між добром і злом, завжди захищаючи нас своїм Щитом. Амінь.

До речі, раніше ми розповідали про традиції і заборони Собору Архистратига Михаїла.

Крім цього, писали про те, які свята будуть в листопаді.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт та офіційна Facebook-сторінка ПЦУ, Cвятопокровська Подільська церква, Всеосвіта.

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