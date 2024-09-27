Собор архистратига Михаїла 2024: що можна і що не можна робити, а також традиції свята

Нова дата свята

Покрова Пресвятої Богородиці - важливе свято для християн, яке традиційно відзначали 14 жовтня. Цю дату була присвячено до Дня захисників і захисниць України, що надає святу особливого значення. Однак з переходом на новий календар дата святкування Покрови змінилася, і тепер його святкуватимуть 1 жовтня.

Свято Покрови та День захисника України тісно пов’язані, адже з давніх-давен вважалося, що Діва Марія є покровителькою всіх, хто боронить рідну землю. Віряни вважають, що в цей день особливий захист та благословення надаються воїнам, які стоять на захисті країни.

Сьогодні це свято символізує єдність, мужність та віру, а також нагадує про важливість захисту рідної землі. Українці продовжують вшановувати традиції, які пов'язані з Покровою, надаючи їй нових значень у сучасному контексті.

Що не можна і що можна робити на свято Покрови Пресвятої Богородиці

Свято Покрови Пресвятої Богородиці - важлива подія для вірян, яка пов'язана з давніми традиціями. Попри зміну дати святкування, основні звичаї залишаються незмінними.

У цей день вірні зазвичай відвідують церкву, щоб помолитися Діві Марії. Вони просять про зцілення від хвороб, захист від ворогів і щастя для своїх сімей.

Існують певні заборони, які варто дотримуватися на Покрову. В цей день категорично не можна:

Сваритися або лаятися

Пліткувати, наговорювати на інших

Давати порожні обіцянки

Відмовляти нужденним у допомозі

В’язати, шити або вишивати

Важко працювати

Скаржитися на життя.

На свято Покрови важливо не лише дотримуватися традицій, але й налаштуватися на позитивний лад. Віряни у цей день дякують Богородиці за все хороше, що мають у своєму житті, а також радіти простим речам.

Народні прикмети на Покрову

На свято Покрови українці уважно стежать за народними прикметами, які вказують на погоду та зміни в природі. Ці прикмети допомагають передбачити, якою буде зима. Ось деякі з них:

Вітер. Якщо вітер дме з півдня, зима буде теплою. Вітер з півночі обіцяє холодні морози.

Якщо вітер дме з півдня, зима буде теплою. Вітер з півночі обіцяє холодні морози. Вишневе листя. Якщо до 14 жовтня листя вишні опаде, зима буде теплою. Якщо ж воно залишиться зеленим, слід очікувати люті холоди.

Якщо до 14 жовтня листя вишні опаде, зима буде теплою. Якщо ж воно залишиться зеленим, слід очікувати люті холоди. Сніг. Якщо на Покрову сніг не покриває землю, його не варто чекати в листопаді та грудні. Натомість сніг у цей день обіцяє багато весіль у наступному році.

Якщо на Покрову сніг не покриває землю, його не варто чекати в листопаді та грудні. Натомість сніг у цей день обіцяє багато весіль у наступному році. Журавлі. Відліт журавлів до Покрови зазвичай вказує на ранню зиму.

Відліт журавлів до Покрови зазвичай вказує на ранню зиму. Білка. Якщо білка до Покрови змінює хутро, це свідчить про м'яку зиму.

Сьогодні українці святкують Покрову, відвідуючи церкви та беручи участь у традиціях. Деякі воїни освячують зброю, що надає особливого значення цьому дню, адже він символізує духовну силу та єдність громади.