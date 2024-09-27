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Собор архистратига Михаїла 2024: що можна і що не можна робити, а також традиції свята

Свято Собор архистратига Михаїла 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято Собор архистратига Михаїла - це день, коли віряни вшановують святого Михаїла як захисника всього людства.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що можна і що не можна робити, а також традиції великого свята.

Нова дата свята

Покрова Пресвятої Богородиці - важливе свято для християн, яке традиційно відзначали 14 жовтня. Цю дату була присвячено до Дня захисників і захисниць України, що надає святу особливого значення. Однак з переходом на новий календар дата святкування Покрови змінилася, і тепер його святкуватимуть 1 жовтня.

Свято Покрови та День захисника України тісно пов’язані, адже з давніх-давен вважалося, що Діва Марія є покровителькою всіх, хто боронить рідну землю. Віряни вважають, що в цей день особливий захист та благословення надаються воїнам, які стоять на захисті країни.

Сьогодні це свято символізує єдність, мужність та віру, а також нагадує про важливість захисту рідної землі. Українці продовжують вшановувати традиції, які пов'язані з Покровою, надаючи їй нових значень у сучасному контексті.

Що не можна і що можна робити на свято Покрови Пресвятої Богородиці

Свято Покрови Пресвятої Богородиці - важлива подія для вірян, яка пов'язана з давніми традиціями. Попри зміну дати святкування, основні звичаї залишаються незмінними.

У цей день вірні зазвичай відвідують церкву, щоб помолитися Діві Марії. Вони просять про зцілення від хвороб, захист від ворогів і щастя для своїх сімей.

Існують певні заборони, які варто дотримуватися на Покрову. В цей день категорично не можна:

  • Сваритися або лаятися
  • Пліткувати, наговорювати на інших
  • Давати порожні обіцянки
  • Відмовляти нужденним у допомозі
  • В’язати, шити або вишивати
  • Важко працювати
  • Скаржитися на життя.

На свято Покрови важливо не лише дотримуватися традицій, але й налаштуватися на позитивний лад. Віряни у цей день дякують Богородиці за все хороше, що мають у своєму житті, а також радіти простим речам.

Народні прикмети на Покрову

На свято Покрови українці уважно стежать за народними прикметами, які вказують на погоду та зміни в природі. Ці прикмети допомагають передбачити, якою буде зима. Ось деякі з них:

  • Вітер. Якщо вітер дме з півдня, зима буде теплою. Вітер з півночі обіцяє холодні морози.
  • Вишневе листя. Якщо до 14 жовтня листя вишні опаде, зима буде теплою. Якщо ж воно залишиться зеленим, слід очікувати люті холоди.
  • Сніг. Якщо на Покрову сніг не покриває землю, його не варто чекати в листопаді та грудні. Натомість сніг у цей день обіцяє багато весіль у наступному році.
  • Журавлі. Відліт журавлів до Покрови зазвичай вказує на ранню зиму.
  • Білка. Якщо білка до Покрови змінює хутро, це свідчить про м'яку зиму.

Сьогодні українці святкують Покрову, відвідуючи церкви та беручи участь у традиціях. Деякі воїни освячують зброю, що надає особливого значення цьому дню, адже він символізує духовну силу та єдність громади.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, сайт "Спадщина України", Вікіпедія.

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