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Збирався зробити пропозицію: під Черніговом загинула молода закохана пара

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Чернігівська область, П'ятниця 10 грудня 2021 09:57
Збирався зробити пропозицію: під Черніговом загинула молода закохана пара У ДТП під Черніговом загинула молода закохана пара (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Чернігівській області моторошна аварія забрала життя 13 людей. Недалеко від села Брусилів вантажний автомобіль влетів у пасажирську маршрутку з людьми. У цій аварії загинула молода закохана пара.

Деталі розповіли у виданні RadioTrek.

Ярослав Веремієнко і Вікторія Гурин опинилися в цій маршрутці напередодні своїх заручин.

Закохана пара мріяла про те, щоб бути завжди разом і Ярослав збирався зробити пропозицію своїй коханій.

Однак їхнім мріям не судилося здійсниться, і вони обидва загинули в страшній ДТП під Черніговом.

Батьки дівчини відмовилися поховати дочку в одній могилі з її коханим. Тому Ярослава поховали в Борзні, звідки він родом, а Вікторію – в Мені.

Ярослав був єдиним сином у родині. Його матері перед похоронами викликали швидку допомогу, їй стало дуже погано.

"Я навіть не уявляю, як зараз все це переживає його мама. Він був дуже спокійним і добрим, нікому в житті не заподіяв зла", - розповіла знайома сім'ї Веремієнко.

На його письмовому столі стоять фотографії з коханою дівчиною. Він працював в колл-центрі та навчався заочно. Хотів швидше зібрати необхідну суму на весілля.

Ярославу та Вікторії було по 23 роки й того дня вони разом їхали на роботу.

Як розповіли рідні Ярослава у коментарі для ТСН, хлопець збирався зробити пропозицію Вікторії найближчими днями.

У страшній ДТП під Черніговом загинула пара закоханих

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водія вантажівки, який влаштував ДТП під Черніговом, заарештували на два місяці.

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