Собчак засветились на отдыхе вместе с бывшим мужем (фото)

Ксения Собчак плохо скрывает отношения со своим бывшим мужем Максимом Виторганом. Несмотря на то, что пара давно разошлась и Собчак приписывали роман с художественным руководителем, в сети появилось фото, на котором видно счастливую парочку.

На новом фото, сделанном на Кипре, видно "замаскированную" Ксению Собчак, которая находится рядом с лежащим Виторганом.

Фото с Telegram-канала

РосСМИ пишут, что по словам очевидцев, пара о чем-то вела разговор и пребывала в прекрасном настроении, чем сильно удивила соседей по шезлонгам.

Напомним, что в начале мая Ксению Собчак заметили на испанском курорте вместе с Максимом Виторганом. По словам инсайдеров, пара воссоединились на время майских праздников ради сына Платона. Собчак приложила много усилий для того, чтобы Виторган простил ее измену и снова начал общаться с ней.

Ранее Собчак рассказала о том, почему ей не удалось спасти брак с Максимом Виторганом. По ее словам, причиной развода стала нехватка внимания, а сюда добавились недомолвки, которые переросли в взаимные претензии.

При этом Ксения считает, что развод – вина двух человек. Поскольку любовь - это цветок, который нужно постоянно поливать, а они с этой задачей не справились.

Кроме того, телеведущая заявила, что она договорилась с мужем о том, чтобы дать сыну Платону двойную фамилию: Виторган-Собчак.