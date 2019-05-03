Собчак і Віторган возз'єдналися на курорті: з'явилися фото

Ксенія Собчак і Максим Віторган (фото: instagram.com/mvitorgan)

Собчак доклала багато зусиль для того, щоб Віторган простив її зраду і знову почав спілкуватися з нею

Ксенія Собчак була помічена на іспанському курорті разом зі своїм колишнім чоловіком Максимом Віторганом.

Як пишуть росЗМІ, світська левиця і режисер на час травневих свят возз'єдналися на відпочинку на Середземному морі заради сина Платона, незважаючи на недавнє оголошення про розлучення.

У своєму Instagram-акаунті Віторган опублікував кілька спільних знімків з сином. Ксенії, щоправда, на цих фотографіях немає. Більш того, вона поки у своїх соцмережах не розкрила шанувальникам, де саме проводить травневі вихідні.

Максим Віторган з сином Платоном (фото: instagram.com/mvitorgan)

Собчак і Віторган возз'єдналися на курорті

Відомо, що Собчак і Віторган зупинилися в п'ятизіркових апартаментах готелю Puente Romano Marbella в Марбельї. Ціни там стартують від 440 євро за добу. Зате для сімейного відпочинку в готелі є все - від великої паркової території і басейнів до пляжів із золотим піском.

Готель, в якому зупинилися Собчак і Віторган (фото: booking.com)

Цікаво, що деякі юзери впевнені, що їх "мають за ідіотів".

"Йде онлайн добре відрежисований спектакль зі "щасливим" кінцем. Є і режисер, і досить посередні виконавці...Тільки чому не в МХТ?" - пояснив свою позицію один з користувачів мережі, натякаючи на те, що Собчак і Віторган "розлучилися не по-справжньому".

Раніше Віторган різко висловився про розлучення з Собчак.