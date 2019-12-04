Не все собаки могут жить в квартире: названы породы (фото)

Ни для кого не секрет, что очень многие любят собак, а также не представляют без них своей жизни. Действительно, верные четвероногие друзья очень преданы человеку. Но есть некоторые породы этих животных, которые не должны жить в квартире. Об этом сообщает издание Today.

Бразильская фила

Эти собаки могут быть достаточно вспыльчивыми и агрессивными, так как по правилам их нужно содержать в загородном доме, где они станут прекрасными охранниками.

Бразильская фила (фото: tvaryny.com)

Кане-корсо

Эти собаки могут быть очень и очень опасными, так как их предки в древнем Риме принимали участие в гладиаторских боях. В частном доме этисобаки идеальны. Они очень преданы хозяину и слушают внимательно его команды.

Кане-корсо (фото из открытых источников)

Японский мастиф или Тоса-ину

Порода выведена в Японии для собачьих боев. В большинстве случаев это преданные и спокойные собаки, но они почти всегда агрессивно реагируют на незнакомых людей или других животных. Если у вас в доме бывает много гостей и незнакомцев - лучше выберете другую породу собаки.

Японский мастиф (фото: usatiki.ru)

Басенджи

Эти собаки особенны тем, что они издают урчание, а не лай. Кстати, собаки этой породы гипоаллергенны. Они проявляют бдительность, любопытство и привязанность, хотя и сдержанны с незнакомцами. У собак этой породы прекрасное здоровье и сильный иммунитет. Двигаются басенджи очень красиво и грациозно. К сожалению, они очень трудно поддаются дрессировке.

Порода басендж (фото из открытых источников)

Борзая

Собаки этой породы прекрасно поддаются дрессировке и являются самой безопасной в этом рейтинге. Но при этом стоит помнить, что они выведены специально для охоты. Хозяин должен быть готов к продолжительным прогулкам, где питомец сможет вдоволь поохотиться.

Борзая (pinterest.com)