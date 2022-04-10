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"Собаки ели из собачьего казанка": видео из Ирпеня, где хозяйничала "вторая армия мира"

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Ірпень, Воскресенье 10 апреля 2022 15:35
"Собаки ели из собачьего казанка": видео из Ирпеня, где хозяйничала "вторая армия мира" Коллаж РБК-Украина: российские военные в Ирпене ели из собачьей посуды
Автор: Светлана Мащенко

В Ирпене российские военные "похозяйничали" в одном из частных домов. Они оставили после себя страшный беспорядок, а вместо людской посуды использовали собачью.

Соответствующее видео появилось в сети.

"Так они хозяйничали. Были диваны, а они спали, видите, на матрасе. Так ели наше сало ... "Вторая армия", видите. Хороший им домик попался. Так они ели…

Полный дом был тарелок, а ели они вот так. И в собачьем котелке готовили себе кушать. Они же не знали, что это для собаки казан. Собаки ели из собачьего котелка", - говорит автор видео.

На кадрах видно, что оккупанты навели в доме страшный беспорядок, как в спальне, так и в столовой. Очевидно, такой быт для россиян - вариант нормы.

Ранее мы писали, что в Ворзеле оккупанты поселились в одном из домов, где убили и съели двух собак.

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