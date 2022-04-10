"Собаки ели из собачьего казанка": видео из Ирпеня, где хозяйничала "вторая армия мира"

В Ирпене российские военные "похозяйничали" в одном из частных домов. Они оставили после себя страшный беспорядок, а вместо людской посуды использовали собачью.

"Так они хозяйничали. Были диваны, а они спали, видите, на матрасе. Так ели наше сало ... "Вторая армия", видите. Хороший им домик попался. Так они ели…

Полный дом был тарелок, а ели они вот так. И в собачьем котелке готовили себе кушать. Они же не знали, что это для собаки казан. Собаки ели из собачьего котелка", - говорит автор видео.

На кадрах видно, что оккупанты навели в доме страшный беспорядок, как в спальне, так и в столовой. Очевидно, такой быт для россиян - вариант нормы.