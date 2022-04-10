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"Собаки їли з собачого казана": відео з Ірпеня, де хазяйнувала "друга армія світу"

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Ірпінь, Неділя 10 квітня 2022 15:35
"Собаки їли з собачого казана": відео з Ірпеня, де хазяйнувала "друга армія світу" Колаж РБК-Україна: Російські військові в Ірпені їли з собачого посуду
Автор: Світлана Мащенко

В Ірпені російські військові "добряче похазяйнували" в одному з приватних будинків. Вони лишили після себе страшенний безлад, а замість людського посуду використовували собачий.

Відповідне відео з'явилося в мережі.

"Отак вони хазяйнували. Були дивани, а вони спали, бачте, на матраці. Отак їли наше сало… "Вторая армія", бачите. Хороший їм будиночок попався. Отак вони їли…

Повна хата була тарілок, а їли вони отак. І в собачому казані готували собі їсти. Вони ж не знали, що це для собаки казан. Собаки їли з собачого казана", - говорить автор відео.

На кадрах видно, що окупанти навели в будинку страшний безлад, як в спальні, так і в їдальні. Вочевидь, такий побут для росіян - варіант норми.

Раніше ми писали, що у Ворзелі окупанти поселилися в одному з будинків, де вбили і з'їли двох собак.

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