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Собакам краще не купатися. В одному із парків Києва - знову катастрофа з озерами

Фото: Озера Голосіївського парку знову страждають від зливу (Facebook/Сусіди. Голосіївський район)
Автор: Людмила Жукова

У Голосіївському парку Києва - знову колапс. Там в Оріхуватські озера знову злили невідомі речовини, від чого вода у водоймах змінила колір.

Про інцидент повідомила у Facebook активістка та мешканка Голосіївського району Олена Деньга.

Що трапилося у Голосіївському парку

Так, 18 липня повідомляється про невідомі відходи, які злили у водойму. Два озера у парку забарвилися у коричневий колір. Зазначимо, що всі озера в Голосіївському парку, який є унікальним, пов'язані між собою.

"Увага! Знову скиди в ставки! Два озера від Універмагу зараз мають ось таке забарвлення. Походження невідоме. Знаю, що чимало людей дозволяють собакам там купатися, краще цього не робити найближчі дні, навіть в інших ставках, адже всі вони взаємопов'язані", - попередила мешканців району Олена Деньга.

У Голосіївському парку Києва знову страждають озера (фото: Олена Деньга)

Зазначимо, що 18 липня вже надіслано заявку до Державної інспекції з проханням перевірити, що злили в озера.

Така ситуація - вже далеко не перша. В озера вже неодноразово зливалися відходи (фенол, фосфати), але Міністерство охорони навколишнього середовища нічого не робить.

Національний Голосіївський парк є унікальним тим, що знаходиться на території мегаполіса. Тут знаходяться, сосни, багатовікові дуби, букові гаї, також мешкають качки та черепахи. Це унікальний куточок первозданної природи, яку потрібно берегти, а не руйнувати.

Як ми раніше писали, у Голосіївському парку Києва на приватному атракціоні мало не вбили дитину.

Читайте також, в одному із парків Києва - катастрофа з озерами.

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