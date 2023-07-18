Собакам лучше не купаться. В одном из парков Киева - снова катастрофа с озерами

Что случилось в Голосеевском парке

Так, 18 июля сообщается о неизвестных отходах, которые слили в водоем. Два озера в парке окрасились в коричневый цвет. Отметим, что все озера в Голосеевском парке, который является в своем роде уникальным, связаны между собой.

"Внимание! Снова сбросы в пруды! Два озера от "Универмага" сейчас имеют такую ​​окраску. Происхождение неизвестно. Знаю, что многие люди позволяют собакам там купаться, лучше этого не делать ближайшие дни, даже в других ставках, ведь все они взаимосвязаны", - предупредила жителей района Алена Деньга.

В Голосеевском парке Киева снова страдают озера (фото: Алена Деньга)

Отметим, что 18 июля уже отправлена заявка в Государственную инспекцию с просьюой проверить, что слили в озера.

Такая ситуация - уже далеко не первая. В озера уже неоднократно сливались отходы (фенол, фосфаты), но Министерство охраны окружающе среды ничего не предпринимает.

Национальный Голосеевский парк уникален тем, что находится на территории большого мегаполиса. Тут находятся, сосны, многовековые дубы, буковые рощи, также обитают утки и черепахи. Это уникальный уголок первозданной природы, которую необходимо беречь, а не разрушать.