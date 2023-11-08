ua en ru
Ср, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Собака спасла от ХАМАС целую семью ценой собственной жизни: приняла удар на себя

Израиль, Среда 08 ноября 2023 15:18
UA EN RU
Собака спасла от ХАМАС целую семью ценой собственной жизни: приняла удар на себя Собака спасла от ХАМАС всю свою семью (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Бонита - отважная полицейская собака на пенсии. Во время атаки ХАМАС 7 октября собака бросилась на террористов, которые зашли во двор ее дома и ценой собственной жизни защитила целую семью.

Что известно о подвиге храброй Бониты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Детали".

Бонита - полицейская собака на пенсии, которая жила в доме Коэнов в кибуце Суфа. Отец семейства Авиад познакомился с Бонитой на службе, он служит в полиции сапером. Когда собаку "списали" на пенсию, он решил забрать ее в свой дом. Так она стала любимицей всей семьи.

В ту роковую субботу, 7 октября, террористы подошли очень близко к дому Коэнов. Бонита тут же бросилась им навстречу, чтобы защитить обитателей дома.

Боевики ХАМАС застрелили отважного пса. Но после этого они решили не подходить к дому, откуда выскочила грозная собака. Именно это и спасло жизнь всей семье Коэнов.

7 ноября в Национальном полицейском колледже прошла необычная и трогательная церемония поминовения в память о полицейской собаке Боните, которая спасла целую семью. В честь этой отважной собаки открыли мемориальную доску.

Ранее мы рассказывали, что 8-летняя Эмили из Беэри, которую считали мертвой, скорее всего, жива.

А еще писали, что 13-летняя девочка во время нападения ХАМАС спасла жизнь своему отцу.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль