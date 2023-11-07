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13-річна дівчинка врятувала життя своєму батькові під час нападу ХАМАС

Ізраїль, Вівторок 07 листопада 2023 11:02
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13-річна дівчинка врятувала життя своєму батькові під час нападу ХАМАС Дівчинка врятувала свого батька від ХАМАС (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Хадар Бахар з кібуцу Беери всього 13 років. Під час нападу ХАМАС їй вдалося врятувати своє життя та життя свого батька. Її мама та рідний брат загинули в неї на очах.

Історію цієї родини розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на 11 телеканал "Кан".

Вранці 7 жовтня терористи увірвалися в кібуц і досить швидко дісталися будинку Бахар. Сім'я сховалась у захисній кімнаті ("мамад"). Проте бойовики ХАМАС не здавалися – вони закидали їх гранатами та обстрілювали з автомата.

Глава сімейства Авіда та його 15-річний син Кармель намагалися заблокувати двері, щоб терористи не прорвалися в укриття. Обидва отримали дуже тяжкі поранення. Хадар разом із мамою накладали джгути та пов'язки.

"Ми навчилися цього за роликами в інтернеті, а ще у нас у кібуці проводили курси першої допомоги МАДА", - розповіла дівчинка.

Вона намагалася врятувати свого брата, але він сплив кров'ю прямо в неї на очах. Слідом загинула і мама – Дана. Хадар зрозуміла, що їй потрібно врятувати себе і тяжко пораненого батька.

"Я прикинулася мертвою. Поклала на себе валізу. Коли терористи відходили подалі - знімала її, то можна було дихати", - додала героїня.

Вона не розгубилася в критичній ситуації та почала розсилати повідомлення з телефону всім рятувальним службам, вказувала їх з батьком місцезнаходження, писала військовим, просила допомоги. Коли терористи повернулися до будинку, знову вдавала мертву.

Хадар не давала батькові вимкнутись. Вона весь час його будила і благала: "Не залишай нас". Вона пояснювала батькові, що зв'язалася з військовими, що допомога вже близько.

"Якщо ти почуєш вибухи, значить, вони вже тут. Ще кілька хвилин - і ми почуємо вибухи, значить армія вже прийшла", - казала дівчинка своєму батькові.

Вони дочекалися приходу військових та їх встигли врятувати. Тата з донькою негайно евакуювали до лікарні "Сорока" у Беер-Шеві. Авіда, на жаль, втратив ногу - її довелося ампутувати.

Зараз він разом із Хадар проходить реабілітацію і поступово повертається до життя. Вони кажуть, що хотіли б повернутися до кібуцу, але тільки якщо "Гази більше там не буде".

Раніше ми розповідали, що дівчинка з Беері, яку вважали мертвою, можливо, жива.

Також ми писали, що стали відомі деталі про загибель Шані Лук від рук ХАМАС.

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ХАМАС Ізраїль