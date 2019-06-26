Собака сорвалась с привязи и бросилась на людей: пострадал пятилетний ребенок (видео)

Собака набросилась на ребенка на глазах у взрослых
Под Луцком, в поселке Змеинка, домашний пес сорвался с привязи и начал бросаться на окружающих. Об инциденте рассказал местный активист и волонтер Олег Бондарук в сообществе "Княгинивская громада" в социальной сети Facebook.
Он сообщил, что пес сначала агрессивно бросался на сельских собак, а потом напал на пятилетнюю девочку. У нее множественные раны головы и руки.
"У соседа с привязи сорвался пес и бегал по окрестным улицам, проявляя агрессию к другим собакам. И в результате покусал девочку приблизительно пяти лет. Рваные раны на голове и прокусана рука. Владельцы собак, обращаю ваше внимание! Воспитывайте своих домашних животных и социализируйте их. В таких ситуациях вы будете отвечать перед законом!" – написал Бондарук.
Опубліковано Олегом Бондаруком Вівторок, 25 червня 2019 р.
В комментариях пользователи возмущены тем, как часто собаки стали нападать на мирных граждан, а особенно на детей. Они считают, что за такое нужно наказывать строже, чем минимальным штрафом.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре на детской площадке жестоко убили лисят.
А также рассказывали о том, что под Киевом бойцовский пес набросился на пенсионерку.