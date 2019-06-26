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Собака сорвалась с привязи и бросилась на людей: пострадал пятилетний ребенок (видео)

STYLERЖизнь    26.06.2019 - 11:21
Собака сорвалась с привязи и бросилась на людей: пострадал пятилетний ребенок (видео)
Под Луцком пес покусал ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Собака набросилась на ребенка на глазах у взрослых

Под Луцком, в поселке Змеинка, домашний пес сорвался с привязи и начал бросаться на окружающих. Об инциденте рассказал местный активист и волонтер Олег Бондарук в сообществе "Княгинивская громада" в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что пес сначала агрессивно бросался на сельских собак, а потом напал на пятилетнюю девочку. У нее множественные раны головы и руки.

"У соседа с привязи сорвался пес и бегал по окрестным улицам, проявляя агрессию к другим собакам. И в результате покусал девочку приблизительно пяти лет. Рваные раны на голове и прокусана рука. Владельцы собак, обращаю ваше внимание! Воспитывайте своих домашних животных и социализируйте их. В таких ситуациях вы будете отвечать перед законом!" – написал Бондарук.

 

 

Опубліковано Олегом Бондаруком Вівторок, 25 червня 2019 р.

В комментариях пользователи возмущены тем, как часто собаки стали нападать на мирных граждан, а особенно на детей. Они считают, что за такое нужно наказывать строже, чем минимальным штрафом.

  • Хозяин должен ответить за свою собаку, но не минимальным штрафом. Хотя родители ребенка должны сами решить и принять правильное решение. Очень жаль и ребенка, и всю семью. Я б собаку пристрелила однозначно.
  • Дело же не в собаке. А в хозяине, который ею не занимается.

Собака сорвалась с привязи и бросилась на людей: пострадал пятилетний ребенок (видео)

Скриншот комментариев 

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре на детской площадке жестоко убили лисят.

А также рассказывали о том, что под Киевом бойцовский пес набросился на пенсионерку.

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