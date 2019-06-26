Собака зірвалася з прив'язі і кинулася на людей: постраждала п'ятирічна дитина (відео)

Собака накинулася на дитину на очах у дорослих
Під Луцьком, в селищі Змїїнка, домашній пес зірвався з прив'язі і почав кидатися на оточуючих. Про інцидент розповів місцевий активіст і волонтер Олег Бондарук в співтоваристві "Княгинівська громада" в соціальній мережі Facebook.
Він повідомив, що пес спочатку агресивно кидався на сільських собак, а потім напав на п'ятирічну дівчинку. У неї множинні рани голови і руки.
"У сусіда з прив'язі пес зірвався і бігав по навколишніх вулицях, проявляючи агресію до інших собак. І в результаті покусав дівчинку приблизно п'яти років. Рвані рани на голові і прокусана рука. Власники собак, звертаю вашу увагу! Виховуйте своїх домашніх тварин і їх соціалізуйте. У таких ситуаціях ви будете відповідати перед законом!" – написав Бондарук.
Опубліковано Олегом Бондаруком Вівторок, 25 червня 2019 р.
У коментарях користувачі обурені тим, як часто собаки стали нападати на мирних громадян, а особливо на дітей. Вони вважають, що за таке треба карати суворіше, ніж мінімальним штрафом.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі на дитячому майданчику жорстоко вбили лисенят.
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