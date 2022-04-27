Как снять жилье и не попасть на мошенников: не паникуйте и проверяйте всю информацию

Рынок аренды жилья взлетел просто до небес и арендовать квартиру или даже домик в селе – задача не из легких. И кроме понятной нехватки жилья в такой ситуации, люди начали попадать на мошенников. Которые тут же запустили своих преступные схемы.

С началом полномасштабной войны России против Украины много украинцев вынуждены были искать убежище на западе страны. Жителей центральных, северных, восточных и южных областей приняли во Львове, Черновцах, Хмельницком, Ивано-Франковске и на Закарпатье.

Проверяйте объявления

Если вы нашли квартиру или дом на OLX, то посмотрите аккаунт автора – когда создан, есть ли другие объявления. Если объявления с одними и теми же фото размещены в разных местах, то это 100% мошенник.

Отправьте объявление кому-то из местных. Часто вид из окна не совпадает с тем, что есть на самом деле на указанной улице и только они смогут это понять.

К примеру, в Ужгороде нет централизованного отопления, а значит на фото не может быть чугунных батарей. Обычно там есть котел или теплый пол. Но аферисты об этом не знают, а вот местные – точно знают.

Связываемся с владельцем

Если объявление в порядке и не вызывает подозрений, то звоним владельцу и просим выйти на видеосвязь. Чтобы понять, где он находится. С этим пунктом не все однозначно, так как и реальные владельцы не всегда хотят показывать свое лицо или у них нет возможности выйти на видеосвязь. Можете попросить показать вам вид из окна, жилье, саму локацию.

Предложите привезти наличные. На этом пункте обычно мошенники ломаются. Они будут выкручиваться и просить деньги на карту. Необязательно задаток, могут выдумывать, что им нужны деньги на бензин, так как не могут приехать к вам на встречу или просят пополнить счет.

Как арендовать из другого города

Бронировать жилье в принципе – это правильно. Если у владельца нет задатка, то он в подвешенном состояние. Он не уверен, что арендатор не передумает, что он точно приедет. И отказывает другим людям с риском остаться без прибыли. Но и отправлять средства заранее – не стоит.

Если у вас есть друзья, знакомые, коллеги на месте – попросите их отнести задаток и посмотреть квартиру.

Не отправляйте паспортные данные

Очень важно! Не отправляйте свои паспортные данные. Порой могут согласиться придержать жилье без задатка и просят скинуть ваши паспортные данные. Потом они эти данные отправляют другим людям и выдают их за свои. И ваши паспортные данные начинают гулять по интернету – как документы аферистов.

Если вы просите сфотографировать паспорт арендодателя – то пусть сделает это под углом, к примеру. И кстати, если на ваши расспросы, он начинает кричать, что вы устраиваете допрос, переходит на эмоции – скорее всего перед вами аферист, который разыгрывает комедию. А комедию они ломают до последнего, и даже, когда уже все понятно, все равно говорят: "Ну как хотите, тогда я отдаю квартиру другим".

Предоставить паспортные данные вы можете только лично, при оформлении договора или при заселении в квартиру. И проверять документы, в том числе и на жилье у владельца квартиры – нужно обязательно.

Не отправляйте задаток на карту

Отправлять любую сумму задатка от безвыходности, в панике, боясь потерять хороший вариант – это не выход и очень большой риск остаться просто без жилья. Нормальный арендодатель чаще всего идет на уступки и готов договариваться.