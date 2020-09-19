Ясно и до +28: Диденко рассказала, когда начнется и сколько продлится "бабье лето"

Погода в Украине 20 сентября и всю следующую неделю будет теплой и солнечной. Синоптик прогнозирует повышение уровня тепла до +28 градусов. Также, согласно прогнозу, стало известно, когда в Украине закончится "бабье лето" и начнутся дожди. Детальный прогноз на воскресенье и ближайшую неделю синоптик Наталья Диденко опубликовала в своем Facebook.

"Ближайшей ночью ожидается +4… +9 градусов, на юге до +10… +14 градусов, а в северных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки 0-3 градуса", - пишет синоптик.

В воскресенье после холодной ночи в Украине снова потеплеет.

"Мощная антициклонической полоса высокого атмосферного давления аж с Атлантики достигнет и Украины - антициклон Manfred будет блокировать осадки. Карта. В течение дня в Украине ожидаются +20… +24 градуса, разве что в Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами +17… +19 градусов ", - добавила специалист.

Погода в Украине с 20 сентября (карта: facebook.com/tala.didenko)

Также синоптик дала прогноз на 20 сентября для жителей столицы.

"В Киеве воскресенье будет светить солнце. Ночь - холодная, +5... +7 градусов, но днем предполагается около +20 градусов", - сообщает синоптик.

Также Диденко спрогнозировала погоду на ближайшую неделю. По ее данным, начиная с воскресенья и всю последующую неделю в Украину будет "классическое "бабье лето" - солнце и теплая погода, до +22… +28 градусов". Дожди ожидаются только со следующих выходных.

Напомним, что ранее мы рассказывали, когда ждать возвращения бабьего лета в Украине.

Также мы писали, что синоптики рассказали, когда в Украине ждать первые заморозки и снег.