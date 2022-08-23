Как снизить давление, если рядом нет врача: советы опытного кардиолога

Ситуация ухудшается еще в том, что у многих людей нет возможности обратиться к врачу или даже купить необходимые лекарственные препараты.

Стресс и переживания в последние месяцы стали причиной проблем с давлением у многих украинцев. А у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы начались обострения.

Врач-кардиолог Анна Солощенко рассказала , какие методы можно использовать при повышении давления, если рядом нет врач и нужных медикаментов под руками.

"Гипертоническая болезнь - это состояние, когда артериальное давление хронически повышено и держится на уровне выше, чем 130/80 м рт.ст." - пояснила специалист.

Такое состояние должно быть под постоянным контролем и требует приема специальных препаратов. Если на эту проблему не обращать внимания, то со временем начнут страдать внутренние органы - сердце, почки, сосуды.

Как снизить давление?

По словам Анны Солощенко, пациенты с гипертонией начинают повышать дозу препарата, который они принимают постоянно от гипертонии. Но это не совсем правильно. Увеличить дозу, чтобы сбить давление можно, но при этом очень важно не превышать суточную допустимую норму.

Превышение суточной нормы влияет на организм также негативно, как и отказ от лекарственных препаратов.

"Проверьте в инструкции максимальную суточную дозу и сколько раз в день можно принимать лекарственное средство. Можно также проверить по справочнику лекарственных препаратов Копендиум в интернете. Это важно, так как есть лекарства, которые действуют 24 часа. Их принимают раз в день. А есть такие, которые действуют 12 часов, поэтому их нужно принимать дважды в день - в одно и то же время", - объяснила Солощенко.

Она подчеркнула, что при пропуске приема лекарства, их концентрация в организме уменьшается и давление поднимается. Происходит своеобразная качка, когда давление - то вверх, то вниз.

Кроме того, есть препараты, у которых длительность действия - 3-4 часа. Их принимают при условии, когда обычные препараты не действуют. Такие лекарства принимают под язык, и они быстро начинают действовать.

"Но и тут нужно быть осторожно: если вы нервничаете, и давление не снижается, то важно успокоится, лечь и дождаться действия препарата. Не нужно пить еще какие-нибудь лекарства, потому что можно снизить давление до критического уровня", - отметила кардиолог.

Если лекарств от давления под рукой нет?

Если нужного препарата нет под рукой и возможности купить тоже нет, то можно выпить мочегонное средство - уменьшение жидкости в организме снизит давление крови на стены сосудов, и вы получите облегчение.

Если давление очень высокое и возник гипертонический криз, а в аптечке есть магнезия, то можно сделать укол внутримышечно. При уколе придерживайтесь всех санитарных норм - место укола протрите спиртом, вымойте руки, не дотрагивайтесь к месту укола.