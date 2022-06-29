Снижение температуры воздуха будет кратковременным: синоптики обновили прогноз погоды

По данным портала Sinoptik, в ближайшие дни температура воздуха снизится до +26 +28 градусов. На выходных возможны дожди и грозы, а с понедельника отметки снова приблизятся к +30 градусам.

Погода на востоке Украины

На востоке среда будет пасмурная, возможен кратковременный дождь и гроза. Также ожидается шквальный ветер. Еще одна гроза пройдет в воскресенье, а температура до конца недели не превысит +26 +28 градусов.

С понедельника, 3 июля, жара вернется в восточные области страны и синоптики прогнозируют повышение температуры до +29 +31 градуса.

Погода на севере Украины

В среду на севере страны ожидается гроза, шквальный ветер и даже возможен град. Температура днем до +29 градусов. В четверг ожидается до +27 градусов, а потом до конца недели будет сухо, солнечно и до +29 градусов.

С воскресенья на севере жара снова начнет усиливаться - до +31 градуса. После 7 июля возможна новая волна снижения температуры воздуха.

Погода на юге Украины

Среда в южной части будет солнечной, без осадков, днем до +28 градусов. Грозы и сильные дожди возможны в четверг. До конца недели ожидается снижение температуры до +28 градусов.

С понедельника снова станет жарко, синоптики прогнозируют от +31 до +34 градусов. Осадки не ожидаются.

Погода на западе Украины

Ближайшие три дня в западной части страны будут очень жаркими, до +34 градусов. В субботу придут грозы, ливни и прохлада - температура снизится до +23 +24 градусов.

С понедельника возможны дожди, воздух снова прогреется до +25 +27 градусов. Но уже 6 июля в регионе снова станет прохладнее и будут идти дожди. Синоптики прогнозируют снижение температуры до +21 +24 градусов.

Погода в Киеве

Жителям столицы ожидать прохлады не стоит. В среду ожидается гроза, сильный ветер и до +31 градуса. В четверг и пятницу будет солнечно, воздух прогреется до +28 +29 градусов.

На выходных в Киев снова вернется жара. Синоптики обещают солнечные и сухие дни, до +31 +32 градуса.

Небольшое снижение температуры в столице возможно только после 7 июля. Прогнозируется пасмурная погода, от +25 до +27 градусов.