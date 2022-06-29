Зниження температури повітря буде короткочасним: синоптики оновили прогноз погоди

За даними порталу Sinoptik, найближчими днями температура повітря знизиться до + 26 + 28 градусів. На вихідних можливі дощі та грози, а з Понеділка позначки знову наблизяться до +30 градусів.

Погода на сході України

На сході середа буде похмура, можливий короткочасний дощ і гроза. Також очікується шквальний вітер. Ще одна гроза пройде в неділю, а температура до кінця тижня не перевищить +26 +28 градусів.

З понеділка, 3 липня, спека повернеться в східні області країни й синоптики прогнозують підвищення температури до +29 +31 градуса.

Погода на півночі України

У середу на півночі країни очікується гроза, шквальний вітер і навіть можливий град. Температура вдень до + 29 градусів. У четвер очікується до + 27 градусів, а потім до кінця тижня буде сухо, сонячно і до +29 градусів.

З неділі на півночі спека знову почне посилюватися - до +31 градуса. Після 7 липня можлива нова хвиля зниження температури повітря.

Погода на півдні України

Середа в південній частині буде сонячною, без опадів, вдень до +28 градусів. Грози та сильні дощі можливі в четвер. До кінця тижня очікується зниження температури до + 28 градусів.

З понеділка знову стане спекотно, синоптики прогнозують від + 31 до + 34 градусів. Опади не очікуються.

Погода на заході України

Найближчі три дні в західній частині країни будуть дуже спекотними, до + 34 градусів. У суботу прийдуть грози, зливи та прохолода - температура знизиться до +23 +24 градусів.

З Понеділка можливі дощі, повітря знову прогріється до + 25 + 27 градусів. Але вже 6 липня в регіоні знову стане прохолодніше і йтимуть дощі. Синоптики прогнозують зниження температури до + 21 + 24 градусів.

Погода в Києві

Жителям столиці очікувати прохолоди не варто. У середу очікується гроза, сильний вітер і до +31 градуса. У четвер і п'ятницю буде сонячно, повітря прогріється до +28 +29 градусів.

На вихідних до Києва знову повернеться спека. Синоптики обіцяють сонячні та сухі дні, до +31 + 32 градуси.

Невелике зниження температури в столиці можливо тільки після 7 липня. Прогнозується похмура погода, від + 25 до + 27 градусів.