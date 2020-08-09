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Снижает риск инсульта и развития онкологии: врачи назвали необычные свойства вина

Воскресенье 09 августа 2020 19:07
Снижает риск инсульта и развития онкологии: врачи назвали необычные свойства вина
Необычные свойства вина (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Медики рассказали, от каких болезней спасает всего один бокал вина

Врачи утверждают, что один бокал белого или красного вина периодически может иметь положительное влияние на здоровье человека. Вино должно быть натуральное и употреблять его можно в умеренном количестве.

Этот напиток обладает полезными свойствами и благоприятно влияет на многие функции организма. Какие опасные заболевания вино может предотвратить, сообщает издание Golos.

Снижает риск развития инсульта

Американские ученые провели исследование и выяснили, что те, кто иногда позволяют себе бокал вина на 30% реже получают инсульты, чем те, кто совершенно не пьет вино. В красном вине содержатся вещества, которые улучшают кровообращение и предотвращают образование бляшек в сосудах.

Снижает риск развития онкологии

В вине содержится очень мощный антиоксидант – ресвератрол, который снижает риск развития онкологических заболеваний. Он нейтрализует свободные радикалы, которые наносят вред на клеточном уровне и ускоряют процесс старения.

Вино укрепляет иммунитет

Бокал вина способен снять легкую простуду, а также улучшить состояние при некоторых инфекционных заболеваниях. Этот напиток повышает иммунитет и укрепляет организм. Но будьте аккуратны и не сочетайте вино с лекарствами.

Ускоряет метаболизм

Вино способно ускорять метаболизм жиров, а также предотвращать их накопление в печени. Этот напиток, по мнению ученых, спасает нервные клетки от разрушения, улучшает краткосрочную память и в умеренных дозах помогает предотвратить болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Вино является хорошим антидепрессантом

Этот напиток прекрасно действует на нервную систему и способен дать расслабление после тяжелого рабочего дня. Бокал красного или белого вина не просто станет дополнением к ужину, а еще и поможет снять напряжение, и улучшить настроение.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали самый вредный алкогольный напиток.

А также рассказывали о том, что медики рассказали, как выйти из сильного похмелья в домашних условиях.

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