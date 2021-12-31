Снимите это немедленно! Какие елочные игрушки могут принести неприятности

Некоторые новогодние игрушки могут иметь негативную энергетику и их присутствие на новогодней елке сулит неудачи и неприятности в новом году.
Какие игрушки стоит убрать с новогодней елки, рассказали в материале Radiotrek.
Игрушки со сколами, трещинами или надбитые лучше на елку не вешать. Они могут быть вам дороги или это семейная реликвия, но лучше всего их выбросить. Такие игрушки притягивают неудачи и проблемы в семью.
Не пытайтесь склеить такие игрушки или починить – позитивная энергетика такого украшения уже не вернется.
Черный цвет не подходит для новогодней елки, так как у него тяжелая энергетика. А еще он магнитом притягивает к себе негатив. Выбирайте яркие игрушки – красного, серебристого, белого, золотистого цвета.
На елке может быть только один вид животного – символ года. 2022 год – год Тигра, поэтому всех остальных животных рекомендуется с елки убрать.
Иначе есть риск прогневить символ года, и она заберет удачу и благополучие. Это касается также оленей, птичек и котиков.
Такие украшения на новогодней елке тоже нежелательны. Матовые однотонные шары имеют слабую энергетику, поэтому они пустые и не помогут вам привлечь удачу.
Выбирайте яркие шары, которые добавят праздничной атмосферы и создадут в доме позитивную энергетику.
Напомним, ранее мы писали о том, какие подарки под новогоднюю елку можно купить в последний момент и это точно понравится вашим близким.
А также рассказывали о том, какие желания нельзя загадывать под бой курантов в Новый год.