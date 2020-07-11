Снимают воспаление и снижают холестерин: самые полезные продукты для сердца

Здоровое питание и правильный рацион необходимы всем. Особое значение в ежедневном питании занимают продукты, которые значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также значительно улучшают состояние организма у тех, у кого уже есть проблемы с сердцем.

Врач Наталья Костина-Кассанели, которая специализируется на болезнях сосудов, составила список продуктов, которые нужно включить в рацион для здоровой работы сердца. Об этом пишет HealthInfo.

Виноград. Полезен при любых заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Употреблять можно в чистом виде или в соках. Ежедневная доза чистого сока – 100-150 мл. Такой сок полезен пожилым людям для укрепления стенок сосудов.

Картофель. Сердечникам полезно есть отварной картофель без соли, он благотворно влияет на сердце и полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Рыба. Тунец, макрель, семга снимают воспаление и не дают образовываться тромбам за счет омега-3, который есть в рыбе. Ненасыщенные жирные кислоты помогут снизить уровень холестерина.

Овощи и фрукты красного цвета. Свекла, гранаты, помидоры, красная капуста, красный лук, яблоки – все это полезно для здоровья сердца и обязательно должно быть в рационе. Желательно употреблять в пищу чистые продукты, которые вырастили самостоятельно или на фермах.

Орехи, изюм, сыр. Как утверждают тибетские целители, ежедневное употребление этих продуктов укрепляет сердечную мышцу, снимает переутомление и головные боли. Суточная норма: 30 г ядер орехов, 20 г изюма, 20 г сыра.

Овес. Обладает уникальными свойствами, так как в овсе содержится много витаминов, клетчатка, селен, магний и бета-глюкан, который помогает снизить уровень холестерина.

Пшенная каша. В ней много калия и она очень полезна при нарушениях сердечно-сосудистой системы.

Оливки. В оливках много витамина Е и мононасыщенных жирных кислот, которые помогают понизить давление и холестерин. Также оливки помогают снять воспаление, предотвращают образование тромбов и защищают организм от окислительного процесса.

Черника. В ней содержится антоциан, клетчатка и витамин С. Она препятствует закупорке сосудов, стимулирует обмен холестерина и уменьшает число вредных молекул.

Хурма. Этот продукт нужно есть всем людям для профилактики болезней сердца. Ежедневная доза – 1 плод.

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