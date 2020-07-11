Знімають запалення і знижують холестерин: найкорисніші продукти для серця

Здорове харчування і правильний раціон необхідні всім. Особливе значення у щоденному харчуванні займають продукти, які значно знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а також значно покращують стан організму у тих, у кого вже є проблеми з серцем.

Лікар Наталія Костіна-Кассанели, яка спеціалізується на хворобах судин, склала список продуктів, які потрібно включити в раціон для здорової роботи серця. Про це пише HealthInfo.

Виноград. Корисний при будь-яких захворюваннях серцево-судинної системи. Вживати можна в чистому вигляді або в соках. Щоденна доза чистого соку – 100-150 мл. Такий сік корисний літнім людям для зміцнення стінок судин.

Картопля. Сердечникам корисно їсти відварну картоплю без солі, вона цілюще впливає на серце і корисна при захворюваннях серцево-судинної системи.

Риба. Тунець, макрель, сьомга знімають запалення і не дають утворюватися тромбам внаслідок омега-3, який є в рибі. Ненасичені жирні кислоти допоможуть знизити рівень холестерину.

Овочі та фрукти червоного кольору. Буряк, гранати, помідори, червона капуста, червоний лук, яблука – все це корисно для здоров'я серця та обов'язково має бути в раціоні. Бажано споживати чисті продукти, які виростили самостійно або на фермах.

Горіхи, родзинки, сир. Як стверджують тибетські цілителі, щоденне вживання цих продуктів зміцнює серцевий м'яз, знімає перевтому і головні болі. Добова норма: 30 г ядер горіхів, 20 г родзинок, 20 г сиру.

Овес. Володіє унікальними властивостями, оскільки у вівсі міститься багато вітамінів, клітковина, селен, магній, бета-глюкан, який допомагає знизити рівень холестерину.

Пшоняна каша. В ній багато калію і вона дуже корисна при порушеннях серцево-судинної системи.

Оливки. В оливках багато вітаміну Е і мононасичених жирних кислот, які допомагають знизити тиск і холестерин. Також оливки допомагають зняти запалення, запобігають утворенню тромбів і захищають організм від окисного процесу.

Чорниця. В ній міститься антоціан, клітковина і вітамін С. Вона перешкоджає закорковуванню судин, стимулює обмін холестерину і зменшує кількість шкідливих молекул.

Хурма. Цей продукт треба їсти всім людям для профілактики хвороб серця. Щоденна доза – 1 плід.

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