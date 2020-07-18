Знімають стрес і заряджають мозок: продукти, які допоможуть повернути гарний настрій

Продукти, які знімуть стрес і піднімуть настрій (Фото: pixabay.com)

Дієтологи назвали продукти, які відженуть депресію і повернуть гарний настрій

Дієтологи назвали продукти, які допоможуть повернути в стабільний стан настрій, позбутися від стресу і зняти тривожність.

Як пояснили дієтологи Рейчел Келлі та Елліс Макінтош, існують продукти, які допоможуть повернути гарний настрій і позбавлять від стресу. Про це пише видання The Epoch Times.

Скумбрія. На думку дієтологів, це ідеальний продукт для підвищення настрою. Вона корисна для мозку завдяки великій кількості омега-3 жирних кислот. У скумбрії міститься набагато менше ртуті, ніж в інших сортах жирних риб, у тому числі в лососеві та тунці. Омега-3 підтримують виробництво нейромедіаторів, які регулюють емоції та інтелектуальні процеси, а також зменшують запалення у людей, які страждають депресією.

Жовтки. Вважається, що жовтки впливають на підвищення холестерину, але насправді вони дуже корисні для роботи мозку. В них міститься холін, який формує захисні оболонки нервів. Жовток покращує концентрацію уваги та пам'ять. При приготуванні не потрібно смажити жовтки до скориночки й для кращого впливу на організм вони повинні бути рідкими.

Солодкий картопля. Солодка картопля, або батат містить магній і вітамін В6, які допомагають зняти симптоми стресу, напруження і неспокою. Вітамін В6 необхідний організму для вироблення ГАМК (гамма-аміномасляні кислоти) гальмівного нейромедіатора. Саме цього нейромедіатора не вистачає людям, які страждають від постійного занепокоєння.

Гриби. Цей продукт може замінити відсутність сонячного світла і споживання вітаміну D. В шиїтаке і гливах цього вітаміну особливо багато. Їх потрібно їсти у великій кількості взимку, через те, що вітамін D сильно впливає на настрій, гормональну систему і підвищує імунітет людини.

До речі, перед вживанням гриби можна залишити на підвіконні на кілька годин, щоб вони отримали більше вітаміну D завдяки сонячним променям.

Шафран. Ця спеція не дуже популярна, але вона, як виявилося, сильно впливає на настрій людини. Дослідження показують, що шафран по своїй ефективності може позмагатися навіть з таким антидепресантом, як прозак. На настрій може впливати навіть запах шафрану, тому додавайте його в невеликій кількості у страви та напої.

Зелені овочі. Фахівці стверджують, що броколі, шпинат, мангольд та інші види зелених овочів містять багато фолієвої кислоти та магній. Ці мікроелементи допомагають розслабити м'язи, підтримують нервову систему і сприятливо діють на надниркові залози, тим самим знижуючи занепокоєння. Фолієва кислота дуже важлива для балансу гормонів і діє на вироблення серотоніну і дофаміну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали саму корисну зелень для організму людини.