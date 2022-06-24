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"У нього були чудові мрії": Леся Нікітюк повідомила про гірку втрату

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П'ятниця 24 червня 2022 16:27
"У нього були чудові мрії": Леся Нікітюк повідомила про гірку втрату Леся Нікітюк повідомила про трагедію (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася трагічною новиною про смерть свого знайомого з Маріуполя.

Як розповіла зірка на своїй сторінці в Instagram, загинув молодий хлопець Рінат, який знімався в її тревел-шоу "Ле Маршрутка".

У 2019 році Нікітюк знімала свою програму в Маріуполі, де познайомилася і поспілкувалася з курсантами Маріупольського міського ліцею, в їх числі був і Рінат Тишанін. Хлопці планували стати моряками.

Випадково в соцмережах Леся дізналася, що хлопець загинув - це сталося ще 8 березня в Маріуполі в результаті осколкового поранення в голову.

Ведуча виклала відео з тих зйомок, в якому вона спілкується з молодими людьми, в тому числі і Рінатом.

"В результаті російської агресії в Маріуполі загинули вже щонайменше 22 тисячі осіб. Серед них і Рінат... Ми познайомилися на зйомках проекту, коли знімали в Маріуполі", - поділилася сумними новинами Нікітюк.

Вона також розповіла, що хлопець тоді поділився з нею, що хотів би працювати на телебаченні.

"Я хотів би працювати на телебаченні", - говорив він мені в паузах. Йому дуже тоді сподобалося. Він подружився з нашою командою, допомагав. У нього були прекрасні мрії, і вони могли б здійснитися. Могли б. Ми не забудемо. Ми не пробачимо", - написала Леся.

&quot;У нього були чудові мрії&quot;: Леся Нікітюк повідомила про гірку втрату&quot;У нього були чудові мрії&quot;: Леся Нікітюк повідомила про гірку втрату

Леся Нікітюк дізналася про смерть знайомого хлопця з Маріуполя (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Друзі та колеги ведучої висловили свої почуття в коментарях до публікації.

"Майже кожен день дізнаюся про своїх знайомих", - написав її співведучий з "Орла і решки" Андрій Бєдняков, мама якого теж померла в Маріуполі.

"Ненавиджу всією істотою блядських окупантів", - не стрималася Оля Цибульська.

"Вічна пам'ять! Не пробачимо ні ми, ні наші діти", - зазначила Марічка Падалко.

"Який жах", - прокоментувала Даша Астаф'єва.

Як ми писали, Леся Нікітюк зворушила історією дівчинки Лейли з Краматорська.

Ми також повідомляли, що окупанти обстріляли маршрутку, яка стала символом тревел-шоу Лесі Нікітюк "Le Маршрутка". Однак ведуча пообіцяла вже скоро купити нову, а тур по Україні почати з Чорнобаївки.

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Леся Нікітюк
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