Сніданок Девіда Бекхема з двох інгредієнтів, який знижує холестерин та насичує енергією

Що їсть зірка

Колишній футболіст поділився своїм простим сніданком із двох інгредієнтів, який допомагає знизити рівень холестерину, і його легко приготувати вдома.

Він розповів, як починає свій день зі своєю 13-річною донькою Гарпер.

"Я снідаю з донькою щоранку, перш ніж відвести її до школи. Вона їсть бублик з вершковим сиром та огірком, а я вівсянку з ягодами", - сказав він.

Овес - це суперпродукт, багатий на клітковину, який, як доведено, допомагає знизити рівень холестерину, покращити здоров'я серця та контролювати вагу. Продукт містить бета-глюкан - розчинну клітковину, яка ефективно знижує рівень глюкози та холестерину в крові.

Вівсянка з ягодами (фото: Freepik)

Це зниження може допомогти мінімізувати ризик серцевих захворювань та діабету. Існує багато способів включити овес у свій раціон, але, за словами Бекхема, його улюблений спосіб - це вівсянка, яку готують шляхом варіння вівса у воді або молоці.

Для приготування вівсянки, необхідно:

1/2 склянки вівсяних пластівців

1 склянка (250 мл) води або молока

щіпка солі

Змішайте інгредієнти в каструлі та доведіть до кипіння. Зменште вогонь до мінімуму та варіть вівсянку, періодично помішуючи.

З чим поєднувати вівсянку

Щоб зробити вівсянку смачнішою та ще поживнішою, можна додати корицю, фрукти, горіхи, насіння, арахісову пасту, мигдальну пасту або грецький йогурт.

Можна також додати яєчний білок (у вареному вигляді чи у вигляді порошку) для додаткового білка. Особливо серед спортсменів популярний протеїновий порошок, який вони можуть додавати до вівсянки.

40-грамова миска вівсяних пластівців містить близько 3 г клітковини. Овес також містить деяку нерозчинну клітковину, таку як целюлоза та лігнін, які важливі для здоров'я кишечника.