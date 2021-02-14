Снежный коллапс в Крыму нарушил планы оккупантов: заблокирована важная стройка
На Крымском полуострове сложные погодные условия привели к ряду проблем с инфраструктурой. Пострадали не только водители, которым пришлось искать свои автомобили в сугробах, но и крупнейшие стратегически важные предприятия для снабжения населения водными ресурсами. Сообщается, что на фоне сильных снегопадов возникли проблемы с доступом к территории строительства Бештерек-Зуйского водовода и водозабора.
Об этом сообщает пресс-служба российского министерства строительства и архитектуры Крыма.
Среди проблем, к которым привела непогода также отсутствие возможности выполнения строительных работ. Ранее мы писали, что российские оккупанты в Крыму решили построить собственный водовод и водозабор. По предварительным данным, запуск работы предприятия должен состояться в апреле 2021, а ввод объекта в эксплуатацию в августе текущего года. Но сейчас стало известно, что на фоне непогоды сроки сдачи нового элемента системы водоснабжения могут перенестись.
"Ввиду объективных причин приняли решение привлечь дополнительную организацию и увеличить количество рабочих, чтобы завершить объект в установленные сроки", – сообщил подконтрольный России глава министерства Михаил Храмов.
Стоит также отметить, что снегопады в Крыму стали причиной задержки более чем 20 рейсов на вылет и прилет.
В Крыму действует штормовое предупреждение о морозе и снегопадах. До 18 февраля температура воздуха ожидается на 7-8 градусов ниже климатической нормы.
Как мы ранее писали, в Крыму пересохло водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя водой.