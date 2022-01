Снежинка в созвездии единорога: в NASA показали настоящее рождественское чудо

В объектив рентгеновской обсерватории попало рассеянное звездное скопление NGG 2264 в созвездии Единорога.

"Сегодня Чандра изучает скопление звезд в созвездии Единорога. Неподалеку на небе в звездообразующем облаке NGC 2264 видна группа молодых звезд, напоминающая рисунок снежинки. Ученые прозвали его "Скопление снежинок", - сказано в сообщении.

Впервые этот объект был открыт британским астрономом немецкого происхождения Фридрихом Вильгельмом Гершелем. Он увидел созвездие снежинок впервые января 1784 года.

Today Chandra is studying a cluster of stars in the constellation Monoceros, the unicorn. Nearby in the sky, star-forming cloud NGC 2264 reveals a group of young stars that resembles the pattern of a snowflake. You guessed it! Scientists nicknamed it the "Snowflake Cluster." pic.twitter.com/XdUsJ1MVNA