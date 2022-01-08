ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сніжинка в сузір'ї єдинорога: в NASA показали справжнє різдвяне диво

Новость на русском →
Субота 08 січня 2022 22:02
Сніжинка в сузір'ї єдинорога: в NASA показали справжнє різдвяне диво Фото: У NASA показали унікальне сузір'я (twitter.com/chandraxray)
Автор: Анна Шиканова

На Різдво космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" сфотографувала унікальне явище – розсіяне зоряне скупчення в сузір'ї єдинорога. Вперше таке унікальне явище було зафіксовано вченими в 1784 році.

Деталі розповіли на сторінці Chandra observatory в Twitter.

В об'єктив рентгенівської обсерваторії потрапило розсіяне зоряне скупчення NGG 2264 в сузір'ї єдинорога.

"Сьогодні Чандра вивчає скупчення зірок у сузір'ї Єдинорога. Неподалік на небі у зіркостворювальній хмарі NGC 2264 видно група молодих зірок, що нагадує малюнок сніжинки. Вчені прозвали його "скупчення сніжинок", - сказано в повідомленні.

Вперше цей об'єкт був відкритий британським астрономом німецького походження Фрідріхом Вільгельмом Гершелем. Він побачив сузір'я сніжинок вперше січня 1784 року.

Що таке скупчення сніжинок

Скупчення сніжинок або NGG 22 64 – це розсіяне зоряне скупчення, пов'язане з туманністю. Розташовується це скупчення в сузір'ї єдинорога.

Знаходиться це скупчення на відстані 2400 -2600 світлових років від Землі. Свою назву отримала завдяки характерній формі.

Деякі зірки в цьому скупченні дуже стародавні - синього кольору, а деякі зовсім молоді – вони червоного кольору.

Скупчення взаємодіє з сусіднім газопиловою хмарою, в якому воно було сформовано: зоряний вітер і тепло повільно руйнують ці області зореутворення.

За весь час існування об'єкта, який внесли в каталог, було зроблено всього кілька унікальних фотографій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які передбачення Нострадамуса відомі на 2022 рік.

А також розповідали про те, що вчені назвали, чому насправді вимерли динозаври.

Читайте РБК-Україна в Google News
космос NASA
LITE
Можливості стануть необмеженими: жіночий гороскоп з 10 по 16 січня
Можливості стануть необмеженими: жіночий гороскоп з 10 по 16 січня