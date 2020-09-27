Снег, потоп и поваленные деревья: фото и видео последствий жуткой непогоды в Украине

Непогода в Украине 27 сентября привела к потопам и падению деревьев. В горах выпал снег с дождем. После жаркой и сухой погоды мощный циклон стал по-настоящему разрушительным для жителей западных регионов Украины. Фото и видео последствий грозы опубликовали в ГСЧС Украины.

Как сообщается, 107 населенных пунктов в Украине остались без света. Из-за мощных порывов ветра без электричества остались жители Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Ухудшение погодных условий произошло еще в субботу, 26 сентября: прошли сильные ливни, которые сопровождались грозой и усилением ветра до 15-20 м/с.

Кроме того, как сообщает ГСЧС, в Ивано-Франковске в результате обильных осадков подтопленными оказались улицы, проезжие части и десятки помещений.

Последствия грозы в Ивано-Франковске (фото: if.dsns.gov.ua)

Фотографиями и видео последствий непогоды делятся пользователи в социальных сетях. Как сообщается, по Ивано-Франковску прошел сильный ливень, в результате чего подтопленными оказались несколько улиц. Автомобили буквально поплыли по центру города.

Видео последствий грозы в Ивано-Франковске

В Луцке непогода валила деревья. Прямо во дворе жилого дома видно, что автомобили завалены деревьями. О жертвах и пострадавших не сообщается.

"У природы нет плохой погоды!!! Оооой, как кому-то не повезло!!!", - написал пользователь Сергей Мельничук, заснявший поваленные деревья на автомобили.

Последствия непогоды 27 сентября в Луцке (фото: Сергей Мельничук)

В сообществе Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили о том, что в Карпатах температура воздуха опустилась до 0 градусов этой ночью. Там прошел дождь с мокрым снегом, из-за чего существенно ухудшилась видимость – до 100 м.

Гора Поп Иван утром 27 сентября (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, что ранее сеть покорило фото Львова после мощного ливня.