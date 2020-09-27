ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Стихия может очаровывать: сеть покорило фото Львова после мощного ливня

Львов, Воскресенье 27 сентября 2020 10:20
Стихия может очаровывать: сеть покорило фото Львова после мощного ливня
Львов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Пользователи сети публикуют фотографии светящегося Львова после дождя

Погода в западных областях Украины стала меняться еще вечером 26 сентября. Во Львове и некоторых других городах прошли мощные ливни, которые привели к поломке линий электропередач в более чем 100 поселках. Несмотря на это, жители западной столицы Украины публикуют восхищенные фотографии Львова в социальных сетях.

Один из пользователей отмечает, что уже 27 лет ждал знаменитый львовский дождь, чтобы по-новому увидеть сияющий ночью город.

"Впервые за 27 лет застал знаменитый львовский дождь", - подписал фотографию пользователь Twitter под ником KUZMIN.

Стихия может очаровывать: сеть покорило фото Львова после мощного ливня

Погода во Львове принесла дождь с 26 на 27 сентября (фото: twitter.com/andriikuzmin)

Стоит отметить, что жители пострадавших поселков не очень активно делятся фотоснимками происшествий.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, в Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов. Больше всего таких населенных пунктов во Львовской и Винницкой областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также РБК-Украина писало, что из-за непогоды на западе уровень воды в реках может подняться на 1,5 метра. Такие явления ожидаются в реках Карпатского региона.

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Киеве, которые могут достигать 20 метров за секунду.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь ГидрометцентрЛьвовдождиПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь