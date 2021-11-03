Снег в ноябре и декабрьское тепло: синоптик дал прогноз погоды до Нового года

По словам синоптика, переход к календарной зиме будет проходить постепенно и нас ждет классическая для этого периода погода. Дожди будут менять снег, а морозные дни чередоваться с оттепелью.

Какая погода нас ждет в ноябре

В первую декаду ноября, прогнозирует Деркач, будет в основном дождливо. Дней без осадков будет немного, при этом плавно будет снижаться температура воздуха. Лишь в конце этой десятидневки возможно небольшое потепление. Следующая декада в начале будет влажной и прохладной, но с несколькими погожими и солнечными днями. После этого придет похолодание, которое продолжится и в третьей декаде ноября. Ночью вероятны морозы, а под конец месяца - даже снег, но пока мокрый.

"А вот чего не надеяться так это, что к концу месяца снова будет теплеть", - добавил синоптик.

Декабрь временами будет удивлять теплом

Первая десятидневка декабря будет с ощутимой прохладой и, возможно, небольшими осадками. Ночи нас ждут морозные, а дни в основном со знаком плюс, но не всегда.

Такая погода сохранится и в начале второй декады. Но дальше немного потеплеет, придут небольшие осадки. Лишь 19 декабря будет наблюдаться кратковременное снижение температуры.

"Напоследок месяца будем удивляться дневному теплу, зато ночью возможно снижение температурных показателей", - добавил Деркач.