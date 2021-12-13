Снег, ливни и сильный ветер: где в Украине сильнее всего испортится погода

По данным Украинского гидрометцентра, снег сегодня ожидается в западных областях, на севере - мокрый снег, в центре и большинстве южных областей - дождь. От осадков удержится разве восточная и юго-восточная часть страны.

Температура в этот день на западе от -3 до +1 градуса, на юге +6... +10, в Крыму +12... +14 тепла. А в остальных областях от 0 до +5.

Ветер ожидается юго-восточный, сильный - от 7 до 12 метров в секунду.

Скрин: Погода в Украине 13 декабря (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

Судя по прогнозу ресурса Gismeteo, в столице будет много осадков в следующие десять дней - снег, мокрый снег, дождь. Температура днем будет немного превышать нулевую, а ночью - небольшой мороз. С 20-го декабря в Киев придет похолодание.

Скрин: Прогноз погоды для Киева (gismeteo.ua)