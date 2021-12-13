RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сніг, зливи та сильний вітер: де в Україні найсильніше зіпсується погода

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні суттєво зіпсується у понеділок, 13 грудня. Місцями очікуються сильні дощі, сніг, вітер буде по всій території поривчастим, 7-12 метрів на секунду, а температура - низькою.

Читайте нижче докладний прогноз погоди в нашому матеріалі Styler.

За даними Українського гідрометцентру, сніг сьогодні очікується у західних областях, на півночі - мокрий сніг, у центрі та більшості південних областей - дощ. Від опадів втримається хіба східна і південно-східна частина країни.

Температура в цей день на заході від -3 до +1 градуса, на півдні +6... +10, в Криму +12... + 14 тепла. А в інших областях від 0 до + 5.

Вітер очікується південно-східний, сильний - від 7 до 12 метрів в секунду.

Скрін: Погода в Україні 13 грудня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

Судячи з прогнозу ресурсу Gismeteo, у столиці буде багато опадів у наступні десять днів - сніг, мокрий сніг, дощ. Температура вдень буде трохи перевищувати нульову, а вночі - невеликий мороз. З 20-го грудня до Києва прийде похолодання.

Скрін: Прогноз погоди для Києва (gismeteo.ua)

Раніше синоптик розповів також, коли в Україні почнеться справжня зима.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні