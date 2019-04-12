Снег в апреле: украинские Карпаты замело (фото)

Снег в апреле засыпал обсерваторию на горе Поп Иван, которая находится в Карпатах. Об этом сообщают спасатели на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

По состоянию на 7:50 12 апреля 2019 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 метров. При этом падает снег и метет метель. Ветер северо-восточный 10 м/с. Температура воздуха составляет -5 градусов по Цельсию.

По данным Укргидрометцентра, 12 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Снег в апреле в Карпатах (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что астрономическая и метеорологическая обсерватория на вершине Поп Иван, также называется Белый Слон. Выше обсерватории расположено сооружение, в котором постоянно жили и работали люди (2028 м над уровнем моря).

Обсерватория действовала в 1938-1941 годах. Она расположена на территории Верховинского района Ивано-Франковской области.

Сейчас в помещении бывшей обсерватории действует Явирницьке поисково-спасательное отделение СПРЧ аварийно-спасательного отряда специального назначения в ДСНС Украины.

Напомним, что синоптики пугали украинцев апрельским снегом. Сообщалось, что две области будут страдать от дождя с мокрым снегом.

Мы также писали о том, что климатологи предупредили украинцев, что лето для украинцев может стать короче на один месяц из-за глобального потепления.