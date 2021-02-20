В СНБО рассказали об уничтожении на Донбассе снайперов оккупантов

Украинские военные на Донбассе адекватно отвечают на вражеские обстрелы в зоне проведения ООС, и за каждого погибшего от пуль российских снайперов бойцы ВСУ дают достойную "ответку".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

"Что касается ситуации на фронте. Я не открою вам никакой тайны и скажу: наши военные имеют право, даже больше - имеют обязанность открывать ответный огонь", - сказал он.

Также Данилов отметил, что на передовой при возникновении угрозы, что противник может убить украинских солдат, командиры имеют право принимать решение вести огонь на поражение.

"И если вы очень внимательно смотрите, сколько "двухсотых" есть на той стороне, если у вас такой статистики нет - я вам ее предоставлю. Поверьте, гораздо больше, чем с нашей стороны", - обратил внимание секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что военные ВСУ отвечают на существующие вызовы в зоне ООС.

"Я хотел вам еще сказать... что каждая снайперская группа, которая там работает, она находится на контроле нашей разведки. И поверьте - количество уничтоженных тех снайперов... Поверьте, наши ребята и наша разведка - я им благодарен, как они все это отрабатывают. Я бы вам хотел показать фото этих уничтоженных отбросов, если у вас нервы крепкие... Могу показать работу ребят, которые отвечают за каждого убитого солдата... За каждого", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что военные не успокаиваются до тех пор, пока оккупанты не получают по заслугам за убийство украинских бойцов.

Ранее сообщалось, что СНБО принял секретные решения по обострению на Донбассе.

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Напомним, в предыдущем выпуске программы зрителям рассказали, сколько граждан Украины планируют вакцинироваться от коронавируса.



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