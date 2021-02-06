В СНБО рассказали о предложении Зеленского трудоустроить "журналистов Медведчука" и повысить зарплаты

Работники заблокированных каналов 112, NewsOne и ZIK официально получали очень низкую заработную плату - в среднем до 5 тысяч гривен.

Об этом сообщил секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, СНБО имеет полностью всю информацию по каждой компании нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака, в отношении которых были введены санкции.

Данилов заверил, что все они находятся под мониторингом.

"То, что касается полутора тысяч человек, о которых было сделано заявления, что они потеряли работу... Я могу сказать, в предприятии "ТВ Выбор" в 2020 году среднее количество работающих - один человек, "Новый формат" - один человек, "Орианта" - один человек, "Телекомпания "112" - 33 человека, "Партнер ТВ" - один человек, "Лидер ТВ" - один человек. То есть, мы можем о чем угодно говорить... и у нас здесь есть средняя заработная плата в этих компаниях, и я могу сказать, что это бедные люди. Средняя заработная плата составляет 5 тысяч гривен. Если вы найдете человека, который на телевидении будет работать за 5 тысяч гривен...", - сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что на совещании с президентом Владимиром Зеленским даже прозвучало предложение помочь с трудоустройством работникам заблокированных телеканалов, причем с повышением зарплаты.

"Он сказал, если там страдают люди, если им нужно сделать трудоустройства, то можем им предложить работу. И более того, можем даже увеличить на 20-25% им заработную плату, по желанию", - добавил он.

Также секретарь СНБО показал часть документов с зарплатными ведомостями работников "каналов Медведчука".

"Это средняя заработная плата на телекомпаниях, которые принадлежат господину Козаку. В год получали 60 тысяч гривен, 76 тысяч гривен, 50 тысяч гривен... Нужно разделить все эти цифры на 12, и получите среднюю заработную плату (в месяц)", - объяснил Данилов.

Ранее сообщалось, что глава ВМД Украины Арсен Аваков заявил о том, что с запретом "каналов Медведчука" началось освобождение Донбасса и Крыма.

Также мы писали о том, что в сети активно обсуждают новое русскоязычное видео Зеленского.

Напомним, что в прошлом выпуске программы поднимались крайне важные темы для всех украинцев. Одна из них - вакцинация от коронавируса и эпидемиологическая ситуация в стране.

В частности, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.



Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии из США Михаил Фаворов прокомментировал низкую статистику заболеваемости людей в Украине.



Кстати, одиозный народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что будет вакцинироваться в Будапеште, и, вероятнее всего, российской вакциной.



А еще министр здравоохранения Максим Степанов честно высказался о результатах январского локдауна, тестировании, коллективном иммунитете и отдыхе Владимира Зеленского в Буковеле.



Конечно, не обошлось без скандалов. Так, спор о тестировании и количестве больных COVID-19 устроили между собой Степанов и Шуфрич.





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