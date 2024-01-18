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Снайперка "Фенікс" з однією ногою планує героїчно повернутися на фронт: що відомо

Анастасія Савка (фото: facebook.com/unbroken.ua)
Автор: Юлія Любченко

Українська снайперка "Фенікс", яка втратила ногу на війні з російськими загарбниками, планує повернутися на фронт заради свого сина.

Деталі цього сміливого вчинку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook UNBROKEN Ukraine.

Українська військова з однією ногою планує повернутися на фронт

Молода військовослужбовиця Анастасія Савка зі Львова втратила ногу, коли підірвалась на ворожій міні. Уламки сильно пошкодили ліву ногу дівчини та, на жаль, врятувати її не вдалося. Нині вона відновлюється після поранення у Національному реабілітаційному центрі "Незламні".

До вторгнення росіян, Анастасія жила у Львові та самостійно виховувала сина Ярему. Дівчина працювала адміністратором у са­лоні автосервісу, а коли почалося повномасштабне вторгнення, Анастасія одразу ж подалася в ТРО, бо не змогла всидіти на місці. 

Смілива снайперка "Фенікс" у прямому сенсі цього слова, "відродилась" після тяжкого поранення і має на меті повернення на фронт. Анастасія вважає, що її обов’язок - це боронити майбутнє свого сина та своєї країни.

"До великої війни Анастасія займалась вихованням сина Яреми та працювала у са­лоні автосервісу. А з початку вторгнення - стала снайперкою на псевдонім "Фенікс". У складі 118-ї бригади вона знищувала ворогів на запорізькому напрямку", - сказано на сайті центру. 

Снайперка "Фенікс" планує повернутися на фронт з однією ногою (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Відомо, що після поранення у центрі де лікується снайперка, їй сформували куксу. Річ у тому, що в Анастасії  невисока ампутація, тому, на щастя, спеціалісти центру дають сприятливий прогноз щодо майбутнього протезування снайперки. 

"Поки рана гоїться, Анастасія займається фізичною та психологічною реабілітацією у Центрі. П'ятирічний Ярема, якого від початку служби захисниці виховують її батьки, постійно навідує маму" - пишуть "Незламні".

"Україна асоціюється у мого Яреми з війною. Він поки зовсім маленький і знаходиться у відносно безпечному місці. Часто каже, що боїться вирости, поїхати в "Україну" і померти. Я не хочу аби він жив в такому постійному страху та здригався від звуку сирен. І тому маю гарантувати його безпеку та майбутнє", - зізнається Анастасія Савка.  

Снайперка "Фенікс" планує повернутися на фронт з однією ногою (фото: facebook.com/unbroken.ua)

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