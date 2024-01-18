Снайперша "Феникс" с одной ногой планирует героически вернуться на фронт: что известно

Украинская военная с одной ногой планирует вернуться на фронт

Молодая военнослужащая Анастасия Савка из Львова потеряла ногу, когда взорвалась на вражеской мини. Обломки сильно повредили левую ногу девушки и, к сожалению, спасти ее не удалось. В настоящее время она восстанавливается после ранения в Национальном реабилитационном центре "Незламні".

До вторжения россиян Анастасия жила во Львове и самостоятельно воспитывала сына Ярему. Девушка работала администратором в салоне автосервиса, а когда началось полномасштабное вторжение, Анастасия сразу же отправилась в ТРО, потому что не смогла усидеть на месте.

Смелая снайперша "Феникс" в прямом смысле этого слова, "возродилась" после тяжелого ранения и преследует цель возвращения на фронт. Анастасия считает, что ее обязанность - это защищать будущее своего сына и своей страны.

"До Великой войны Анастасия занималась воспитанием сына Яремы и работала в салоне автосервиса. А с начала вторжения - стала снайпершей на псевдоним "Феникс". В составе 118-й бригады она уничтожала врагов на запорожском направлении", - сказано на сайте центра.

Снайперша "Феникс" планирует вернуться на фронт с одной ногой (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Известно, что после ранения в центре, где лечится снайперша, ей сформировали культю. Дело в том, что у Анастасии невысокая ампутация, поэтому, к счастью, специалисты центра дают благоприятный прогноз по поводу предстоящего протезирования снайперши.

"Пока рана заживает, Анастасия занимается физической и психологической реабилитацией в Центре. Пятилетний Ярема, которого с начала службы защитницы воспитывают ее родители, постоянно посещает маму" - пишут "Незламні"

"Украина ассоциируется у моего Яремы с войной. Он пока совсем маленький и находится в относительно безопасном месте. Часто говорит, что боится вырасти, уехать в "Украину" и умереть. Я не хочу, чтобы он жил в таком постоянном страхе и содрогался от звука сирен . И потому должен гарантировать его безопасность и будущее", - признается Анастасия Савка.

Снайперша "Феникс" планирует вернуться на фронт с одной ногой (фото: facebook.com/unbroken.ua)