Снайперка Емеральд чесно відповіла, за які кошти нині живе

Хто оплачував пологи Емеральд в "елітній" клініці

Снайперка розповіла, що доньку від Стипанюка вона народжувала у приватному та дуже недешевому пологовому будинку. Втім, платити за це їй не довелося. Військова змогла безкоштовно народити дитину, адже клініка допомагає захисникам і захисницям України.

"Це дуже-дуже дорога приватна клініка. Чесно, у мене не було таких грошей, але вони допомагають і підтримують військових. Тому я народжувала за спеціальною програмою для військових безкоштовно", - заявила снайперка.

Снайперка народила доньку декілька місяців тому (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

За які кошти живе Емеральд

Нині ж снайперка перебуває у декреті. Вона зізналася, що Стипанюк не допомагає їй грошима та не забезпечує їхню доньку. Втім, Емеральд каже, що не розраховує на інших.

"Я офіційно в декреті. У мене немає бізнесу, я не працюю. Але, дякуючи Богу, мені 32 рочки і я знала, що треба покладатися у цьому житті тільки на себе. І навіть коли я перебувала у стосунках зі Стипанюком, я не сподівалася, що він буде мене забезпечувати", - зазначила снайперка.

Стипанюк та Емеральд розлучилися майже за рік після весілля (фото: instagram.com/libkos)

За словами Емеральд, вона відкладала на "чорний" день та має можливість забезпечити свою родину. Снайперка має нерухомість, яка приносить їй певні доходи. Але вона визнає, що у минулому могла заробляти набагато більше.