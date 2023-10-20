Снайперка Емеральд чесно відповіла, за які кошти нині живе

Снайперка Євгенія Емеральд, яка заявила про розлучення з чоловіком-військовим, розповіла, за які кошти вона народжувала у приватній клініці. Вона зізналася, що нині Євген Стипанюк їй та їхній маленькій доньці нічим не допомагає.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Емеральд розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк.
Снайперка розповіла, що доньку від Стипанюка вона народжувала у приватному та дуже недешевому пологовому будинку. Втім, платити за це їй не довелося. Військова змогла безкоштовно народити дитину, адже клініка допомагає захисникам і захисницям України.
"Це дуже-дуже дорога приватна клініка. Чесно, у мене не було таких грошей, але вони допомагають і підтримують військових. Тому я народжувала за спеціальною програмою для військових безкоштовно", - заявила снайперка.
Нині ж снайперка перебуває у декреті. Вона зізналася, що Стипанюк не допомагає їй грошима та не забезпечує їхню доньку. Втім, Емеральд каже, що не розраховує на інших.
"Я офіційно в декреті. У мене немає бізнесу, я не працюю. Але, дякуючи Богу, мені 32 рочки і я знала, що треба покладатися у цьому житті тільки на себе. І навіть коли я перебувала у стосунках зі Стипанюком, я не сподівалася, що він буде мене забезпечувати", - зазначила снайперка.
За словами Емеральд, вона відкладала на "чорний" день та має можливість забезпечити свою родину. Снайперка має нерухомість, яка приносить їй певні доходи. Але вона визнає, що у минулому могла заробляти набагато більше.
Нагадаємо, раніше Емеральд зізналася, що ледь не втратила дитину через Стипанюка.
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