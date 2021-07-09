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Снайпер оккупантов убил 24-летнего воина ВСУ: дома героя ждала жена с 2-месячным ребенком (фото)

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Донецкая область, Пятница 09 июля 2021 17:27
Снайпер оккупантов убил 24-летнего воина ВСУ: дома героя ждала жена с 2-месячным ребенком (фото) Коллаж РБК-Украина: на Донбассе погиб воин ВСУ
Автор: Владимир Костырин

На Донбассе в зоне проведения ООС погиб от пули вражеского снайпера военный ВСУ 24-летний сержант Евгений Курасов, наводчик-оператор 15-го отдельного мотопехотного батальона "Сумы". Жизнь бойца оборвалась вечером 8 июля на позиции около села Пески в Донецкой области

Об этом 9 июля передали в 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского на странице в Facebook.

Заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор механизированного взвода механизированной роты воинской части А4532 был ранен снайпером оккупантов, и ранение оказалось фатальным.

Евгений Александрович был родом из села Локня под Сумами.

Дома молодого воина ждала жена с двухмесячным ребенком и родители.

"Светлая память и покой. Герои в наших сердцах", - выражают соболезнования родным и близким защитника Украины побратимы.

Снайпер оккупантов убил 24-летнего воина ВСУ: дома героя ждала жена с 2-месячным ребенком (фото)

Воин ВСУ Евгений Курасов (фото: facebook.com/58OMPBr)

В школе, где учился Курасов, выпускника вспоминают веселым и жизнерадостным, любителем спорта.

"Курасов Евгений служил в военной части с октября 2019 года. При случае приходил в школу, встречался с учениками и учителями, рассказывал о боевых буднях, строил планы на будущее.... 8 июля Евгений отошел в воинство небесное. Он останется в нашей памяти навсегда", - говорится в сообщении Басовской средней школы I-III ступеней Юнаковского сельского совета Сумского района.

Сообщается, что тело погибшего воина доставят в Сумскую область вечером 10 июля. 11 июля в полдень состоятся похороны.

Снайпер оккупантов убил 24-летнего воина ВСУ: дома героя ждала жена с 2-месячным ребенком (фото)

Боец ВСУ Евгений Курасов погиб на фронте на Донбассе (фото: facebook.com/basivkaschool)

Напомним, ранее на Донбассе на фронте 5 июля в результате обстрела боевиков погиб майор Богдан Бродовский из 93-й ОМБр "Холодный Яр", тоже родом из Винницкой области. У погибшего осталась жена и четверо детей.

Также мы писали о том, что 5 июля на фронте на Донбассе умер украинский военный из-за проблем с сердцем.

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Вооруженные силы Украины Донбасс погибли военные снайперы ООС
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