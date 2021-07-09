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Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще один получил ранения

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Пятница 09 июля 2021 08:12
Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще один получил ранения Фото: на Донбассе погиб военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 8 июля, на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один военный погиб, еще один - получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского и Прицепиловки враг применял минометы 120-го калибра.

В направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.

В районе Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг дважды осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Стреляли вблизи Зайцево, Невельского, Новотошковского и Песков.

Ранее в ОБСЕ заявили о рост числа нарушений "режима тишины" на Донбассе за последние две недели.

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