На фронте умер украинский воин: названа причина трагедии (фото)
На Донбассе в зоне проведения ООС умер военный ВСУ, старший солдат Владимир Рыбачук из 59-й отдельной мотопехотной бригады. Боец не дожил 20 дней до своего 43-го дня рождения.
Об этом 7 июля передали в пресс-службе Винницкой ОГА.
Отмечается, что трагедия произошла еще 5 июля.
Уроженец села Белый Камень Гайсинского района Винницкой области подписал контракт с ВСУ и отправился на военную службу 15 сентября 2016 года. Владимир Николаевич после начала российской военной интервенции непосредственно участвовал в защите Украины от оккупантов на Донбассе.
Военный ВСУ Владимир Рыбачук (фото: facebook.com)
В облгосадминистрации сообщили, что причина смерти бойца устанавливается.
В то же время по информации главы Винницкого облсовета Вячеслава Соколова, предварительно - это были проблемы с сердцем, что привело к летальному исходу.
"Старший солдат Владимир Рыбачук служил в 9-м отдельном мотопехотном батальоне г. Кодима 59 отдельной мотопехотной бригады. Скончался на месте несения службы в зоне проведения ООС, предварительная причина смерти - проблемы с сердцем", - написал он в Facebook.
Прощание с воином запланировано на 8 июля на сельском кладбище родного Белого Камня.
"Склоняем головы в скорби. Вечная память", - пишет глава облсовета.
Военный ВСУ Владимир Рыбачук (фото: facebook.com)
Ранее сообщалось, что на Донбассе на фронте 5 июля в результате обстрела боевиков погиб майор Богдан Бродовский из 93-й ОМБр "Холодный Яр", тоже родом из Винницкой области. У погибшего осталась жена и четверо детей.
Также мы писали о том, что в Одессе трагически погиб генерал Валерий Курников, которого уважали все военные - офицер Госпогранслужбы служил в Крыму во время российского вторжения, и первым назвал события на украинском полуострове - российской оккупацией.