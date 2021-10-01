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Сможет увидеть дочь: во Львове медики вернули зрение женщине с редким синдромом

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Львов, Пятница 01 октября 2021 21:50
Сможет увидеть дочь: во Львове медики вернули зрение женщине с редким синдромом Львовские медики спасли женщине жизнь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В больнице скорой медицинской помощи города Львова спасли 37-летнюю женщину из Каменки-Бугской, которую в тяжелом состоянии госпитализировали с подозрением на инсульт.

Об этом сообщили в клинической больнице скорой медицинской помощи.

Что обнаружили медики

Как рассказали медики, обследования показали, что у женщины разрыв аневризмы внутренней сонной артерии и крайне редкий синдром Терсона. В частности, в этом состоянии, при котором одновременно с инсультом происходит кровоизлияние в склистое тело обоих глазных яблок. И как следствие женщина полностью потеряла зрение.

Состояние женщины было крайне тяжелым. Медики решили оперировать ее в несколько этапов. Сначала они сделали невозможным развитие и разрыв аневризмы. Для этого специалисты Центра нейрохирургии и неврологии эндоваскулярно перекрыли ток крови к аневризме, заполнив ее содержимое платиновыми спиралями.

Затем медики вернули пациентке зрение. Для этого специалисты из областного офтальмологического травматологического центра удалили кровь в стеклистом теле и переднюю пограничную мембрану, а далее - ликвидировали остатки крови под ней.

Поэтому сейчас она уже может видеть на 40%. Пациентка вернулась домой и смогла увидеть и обнять дочь. Через неделю ей проведут вмешательство на другом глазу.

Сможет увидеть дочь: во Львове медики вернули зрение женщине с редким синдромомСможет увидеть дочь: во Львове медики вернули зрение женщине с редким синдромомСможет увидеть дочь: во Львове медики вернули зрение женщине с редким синдромомСможет увидеть дочь: во Львове медики вернули зрение женщине с редким синдромомВо Львове врачи спасли женщине жизнь (facebook.com/emergencyhospitall)

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