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Зможе побачити донечку: у Львові медики повернули зір жінці із рідкісним синдромом

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Львів, П'ятниця 01 жовтня 2021 21:50
Зможе побачити донечку: у Львові медики повернули зір жінці із рідкісним синдромом Львівські медики врятували жінці життя (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова врятували 37-річну жінку з Кам’янки-Бузької, яку в тяжкому стані госпіталізували із підозрою на інсульт.

Про це повідомили у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

Що виявили медики

Як розповіли медики, обстеження показали, що в жінки розрив аневризми внутрішньої сонної артерії та вкрай рідкісний синдром Терсона. Зокрема, у цьому стані, при якому одночасно з інсультом відбувається крововилив у склисте тіло обох очних яблук. І як наслідок жінка повністю втратила зір.

Стан жінки був вкрай тяжким. Медики вирішили оперувати її в кілька етапів. Спочатку вони унеможливили розвиток та розрив аневризми. Для цього спеціалісти Центру нейрохірургії та неврології ендоваскулярно перекрили потік крові до аневризми, заповнивши її вміст платиновими спіралями.

Потім медики повернули пацієнтці зір. Для цього фахівці з обласного офтальмологічного травматологічного центру видалили кров у склистому тілі та передню пограничну мембрану, а далі - ліквідували залишки крові під нею.

Тому зараз вона вже може бачити на 40%. Пацієнтка повернулась додому та змогла побачити та обійняти донечку. Через тиждень їй проведуть втручання на іншому оці.

Зможе побачити донечку: у Львові медики повернули зір жінці із рідкісним синдромомЗможе побачити донечку: у Львові медики повернули зір жінці із рідкісним синдромомЗможе побачити донечку: у Львові медики повернули зір жінці із рідкісним синдромомЗможе побачити донечку: у Львові медики повернули зір жінці із рідкісним синдромомУ Львові лікарі врятували жінці життя (facebook.com/emergencyhospitall)

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