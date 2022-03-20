Смотрите, как живут россияне в городах, выглядящих как разбомбленные Харьков и Мариуполь

Российский город Норильск после "ракетного удара"...

Хотя, погодите. Это просто Норильск, ни одного ракетного удара не было. Просто так выглядят российские глубинки.

Нищета и разруха. И это результат "эффективного" управления страной в течение последних 22 лет Путиным.

А это Воркута - крупный город с 50-тысячным населением

"Нет, это не разрушенный Харьков. Это город Воркута, великая и могучая рассея. Бедная, жалкая, но так гордится своим ядерным оружием и везде тыкает своим "русским миром", - подписаны кадры.

Фото: facebook.com

Еще фото с миллионника Ростова-на-Дону

"Путин, Мишустин, Володин и другие нелюди, в РФ проблем мало ли? Зачем вы лезете к украинцам? Как в России с медициной дела? С доходами учителей? Российские города выглядят как после бомбардировки при том, что никакое НАТО их не бомбило. Фото свежее, из Ростова-на-Дону", - подписан кадр.

Фото: facebook.com

Захватить, уничтожить материальные, нравственные ценности - вот единственная цель "великого" народа.

Бонус - история из жизни

Рассказ жителя Сумской области о жизни в Брянске еще во времена СССР, конца 70-х - начала 80-х годов. Тогда он, будучи молодым только что женатым парнем уехал жить и работать в российский город, был главным инженером на заводе.

Он рассказывает, что работать не хотел никто. А вот зарплату получать - то на него с вилами и лопатами бросались, требуя деньги.

Еще он обои поклеил в доме, то ходили смотреть, как на диковинку, потому что в тогда у них обоев никто не знал.

Конечно, такой жизни семья не выдержала и вынуждена была покинуть дом, хозяйство, работу, чтобы начать все заново на родине.