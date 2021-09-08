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Смотрите, как выглядит заброшенное село Чернобыльской зоны: природа берет свое!

Автор: Людмила Жукова

Чернобыльская зона до сих пор остается самым грустным воспоминанием об аварии на ЧАЭС. Здесь осталось большое количество заброшенных сел, в которых живут только животные.

Одно из них - Стечанку показали на фотографиях в Facebook.

История села Стечанки

В этом селе до страшной аварии проживали 950 человек. Оно было основано в 17 веке одним из господ рода Стецких. Отсюда и название - Стечанка.

После аварии на ЧАЭС всех жителей села Стечанка переселили в село Пасковщина, Яготинского района Киевской области.

Дома в Пасковщине построили в рекордные сроки, в период с 15 июня по 15 сентября 1986 года. В селе насчитывалось более 200 усадеб с асфальтовыми дорогами. Улицы имели следующие названия: Мира, Полесская, Ленина, Строителей, Конотопская. Одну из улиц назвали Стечанской, в честь родного села.

Как сейчас выглядит заброшенное село

На этих фотографиях вы можете увидеть, как природа берет свое и побеждает. Растительность пробивается везде, даже в заброшенных домах села. Сейчас с трудом верится в то, что здесь когда-то жили люди.

Вот так сейчас выглядит заброшенное село Стечанка в Чернобыльской зоне (фото: .facebook.com/cotiz.org.ua)

Как мы ранее рассказывали, в Чернобыле на фото попало животное - "благородный" любитель яблок.

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Чернобыль