Смотрите, как выглядит заброшенное село Чернобыльской зоны: природа берет свое!

История села Стечанки

В этом селе до страшной аварии проживали 950 человек. Оно было основано в 17 веке одним из господ рода Стецких. Отсюда и название - Стечанка.

После аварии на ЧАЭС всех жителей села Стечанка переселили в село Пасковщина, Яготинского района Киевской области.

Дома в Пасковщине построили в рекордные сроки, в период с 15 июня по 15 сентября 1986 года. В селе насчитывалось более 200 усадеб с асфальтовыми дорогами. Улицы имели следующие названия: Мира, Полесская, Ленина, Строителей, Конотопская. Одну из улиц назвали Стечанской, в честь родного села.

Как сейчас выглядит заброшенное село

На этих фотографиях вы можете увидеть, как природа берет свое и побеждает. Растительность пробивается везде, даже в заброшенных домах села. Сейчас с трудом верится в то, что здесь когда-то жили люди.

Вот так сейчас выглядит заброшенное село Стечанка в Чернобыльской зоне (фото: .facebook.com/cotiz.org.ua)