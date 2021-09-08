Дивіться, як виглядає покинуте село Чорнобильської зони: природа бере своє!

Історія села Стечанки

У цьому селі до страшної аварії проживали 950 осіб. Воно було засноване в 17 столітті одним з панів роду Стецьких. Звідси і назва - Стечанка.

Після аварії на ЧАЕС всіх жителів села Стечанка переселили в село Пасківщина, Яготинського району Київської області.

Будинки в Пасківщині побудували в рекордні терміни, в період з 15 червня по 15 вересня 1986 року. У селі налічувалося понад 200 садиб з асфальтовими дорогами. Вулиці мали такі назви: Миру, Поліська, Леніна, Будівельників, Конотопська. Одну з вулиць назвали Стечанською, на честь рідного села.

Як зараз виглядає покинуте село

На цих фотографіях ви можете побачити, як природа бере своє і перемагає. Рослинність пробивається скрізь, навіть в покинутих будинках села. Зараз насилу віриться в те, що тут колись жили люди.

Ось так зараз виглядає Покинуте село Стечанка в Чорнобильській зоні (фото: .facebook.com/cotiz.org.ua)