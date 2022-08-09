Смотрите, как выглядит муж Инны Белоконь - "мамы" Верки Сердючки (фото)

Инна Белоконь (девичья фамилия - Еременко) родилась в Полтаве 27 марта 1968 года. В юности Инна хотела стать медиком и трижды пыталась поступить на медицинский факультет - после 8, 10 и 11 класса. И все три раза провалилась.

С Андреем Данилко Инна познакомилась в конце 1980-х. Ему на тот момент было 16 лет, он провалился на поступлении в музыкальное училище и пошел учиться в торгово-кулинарное ПТУ. Инне уже был 21 год и с будущей звездой она пересеклась на занятиях по самодеятельности.

Дружба завязалась практически сразу. Инна поддерживала Данилко во всех его начинаниях, была рядом, когда появился "Театр пародий Андрея Данилко", играла ведущие роли в его спектаклях. И эта дружба продолжается по сегодняшний день.

Фото: Андрей Данилко и Инна Белоконь (instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Роль "мамы" появилась из миниатюр. Ее придумали в коллективе ради смеха. Образ был собирательным - что-то из детства, что-то из фильмов, что-то - от бабушек на рынке. А еще некоторые черты Инны позаимствовала у своей тети из Полтавы - та всегда была чем-то недовольно и часто скандалила.

Со временем роль Инны Адольфовны вышла за пределы театра и отправилась на большую сцену. Инна Белоконь стала актрисой, которую любят и знают в Украине. И при этом у нее нет актерского образования.

Кроме театра Андрея Данилко, она была актрисой эстрадного театра миниатюр "Компот", а с 2002 года стала сниматься в кино - "Золушка", "Снежная королева", "Сорочинская ярмарка", "Приключения Верки Сердючки", "Ночь в музее", "Слуга народа -2".

Инна Белоконь с мужем и дочкой (instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Инна Белоконь успешна и в личной жизни. Еще в юности она вышла замуж за Олега Белоконя. В браке родилась дочь Яна.

Олег Белоконь и дочь Яна (instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Инна вместе с мужем живет в особняке в Полтаве. У них есть собственный бизнес - разводят породистых собак.

Дочь Яна окончила местный коммерческий техникум и уехала учиться в Польшу.

Инна часто публикует фотографии с мужем из совместных поездок на природу или с отдыха.

Инна Белоконь с мужем Олегом (instagram.com/belokoninnaviktorovna)