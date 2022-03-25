Смотрите видео, как грузины зачищают Город-герой Ирпень от оккупантов

На кадрах видно, что бойцы находятся в разрушенном врагом стелите Киева - городе Ирпень, который стал одним из камнем преткновения оккупантов, однако был разгромлен.

24 февраля Владимир Зеленский присвоил Ирпеню, а также Буче, Николаеву и Ахтырке звание Городов-героев.

Что известно об интернациональных легионах

Интернациональный легион территориальной обороны Украины - воинская часть, в которой служат военные добровольцы - граждане других стран. Создана Правительством Украины по инициативе Президента Владимира Зеленского создана 27 февраля, для борьбы с вторжением России в Украину.

На стороне украинцев воюют представители разных национальностей

В частности, чеченцы, бойцы международного миротворческого батальона имени Шейха Мансура, участвуют в боевых действиях под Киевом.

Также украинско-ромский еврей из Одессы призвал своих братьев ромалов присоединяться к защите Украины. Воин - гранатометчик Национальной гвардии.