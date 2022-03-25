UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смотрите видео, как грузины зачищают Город-герой Ирпень от оккупантов

Коллаж РБК-Украина: Грузины воюют на стороне Украины против Украины
Автор: Светлана Мащенко

В Ирпене грузинские бойцы Интернационального легиона проводят зачистки от врагов, проверяя улицы и здания на присутствие врага.

Видео появилось в сети.

На кадрах видно, что бойцы находятся в разрушенном врагом стелите Киева - городе Ирпень, который стал одним из камнем преткновения оккупантов, однако был разгромлен.

24 февраля Владимир Зеленский присвоил Ирпеню, а также Буче, Николаеву и Ахтырке звание Городов-героев.

Что известно об интернациональных легионах

Интернациональный легион территориальной обороны Украины - воинская часть, в которой служат военные добровольцы - граждане других стран. Создана Правительством Украины по инициативе Президента Владимира Зеленского создана 27 февраля, для борьбы с вторжением России в Украину.

На стороне украинцев воюют представители разных национальностей

В частности, чеченцы, бойцы международного миротворческого батальона имени Шейха Мансура, участвуют в боевых действиях под Киевом.

Также украинско-ромский еврей из Одессы призвал своих братьев ромалов присоединяться к защите Украины. Воин - гранатометчик Национальной гвардии.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины